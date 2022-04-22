الجمعة 22 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

أسقف نجع حمادى يترأس صلاة الجمعة الحزينة بكاتدرائية مار يوحنا

الأنبا كيرلس
الأنبا كيرلس

ترأس الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، صلوات الجمعة الحزينة بكاتدرائية مار يوحنا الحبيب، بنجع حمادي، بمشاركة عدد من كهنة الإيبارشية.

والجمعة الكبيرة أو الجمعة الحزينة أو جمعة الآلام أو "جمعة الصلبوت"، هي التي تسبق عيد القيامة المجيد، فهي اليوم الذي صلب فيه المسيح، وتبدأ صلوات الكنائس من السادسة صباحًا حتى السادسة مساءً بلا توقف، ويرتدى الشمامسة الزي الحزين وهم يرددون الألحان الحزينة التى لها أصول مصرية قديمة، وبعد الصلوات يعود الأقباط إلى منازلهم للراحة، وبعضهم يصوم عن الطعام طوال اليوم إلى نهاية صلوات ليلة العيد.

وفي الكاتدرائية بالعباسية، احتشد آلاف الأقباط وجمع كبير من الكهنة والإكليروس والشمامسة، وترفع صلوات البصخة المقدسة داخل الكنيسة المتشحة بالستائر السوداء التى تعلق فى أسبوع الآلام ويرتل الأرشيدكيون إبراهيم عياد إنجيل الصلاة.

 ومن المقرر أن يقوم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بقطع خلوته بأسبوع الآلام لرئاسة صلوات الجمعة العظيمة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وفي سياق متصل، تتخذ الأديرة القبطية طقوسا خاصة بالجمعة العظيمة، حيث تغلق أبوابها للزوار، وتكتفي بالصلاة للرهبان وسط اتشاحها بالأسود، وأعلن عدد من الأديرة، من بينها أديرة وادي النطرون والبحر الأحمر والصعيد، عن إغلاق أبوابها للرحلات منذ بداية أسبوع الآلام، ولن تفتح أبوابها إلا بعد عيد شم النسيم.

وترأس الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير المحرق، قداس الجمعة العظيمة بدير السيدة العذراء مريم بالمحرق، والأنبا أغابيوس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والأنبا متاؤس بدير السريان.

الكاتدرائية البابا تواضروس الأنبا كيرلس السيدة العذراء البابا تواضروس الثاني كاتدرائية نجع حمادي

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