«زراعة البحيرة» تبحث تفعيل بروتوكول التعاون للتحول من الرى التقليدى للأنظمة الحديثة

عقد اجتماع مشترك لبحث تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة الزراعة والري، والمالية، والبنك الزراعي المصري، والبنك الأهلي المصري، برئاسة المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، بحضور كل من المهندس وجيه غالي مدير عام التوجيه المائي بغرب الدلتا، والمهندس علاء العادلي مدير عام الإدارة الفرعية بالبحيرة للتوجيه المائية، والدكتور محاسب علاء خطاب رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بمراكز أبوالمطامير، حوش عيسي ، مركز بدر، و المهندس شاهين فؤاد شاهين مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمديرية الزراعة بالبحيرة ومدير مشروع كارت الفلاح بالمحافظة.

وشدد وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة على ضرورة رفع حالة الاستعداد من الآن وخلال فترة العيد بشأن التصدي للتعديات على الأرض الزراعية، وكذا توريد القمح للشون داخل المحافظة، بالتنسيق بين الزراعة والتموين، مع تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بشأن التحول من نظام الري التقليدي إلى أنظمة الري الحديث.

كما أشار وكيل الوزارة إلى مبادرات البنك الزراعي المصري بتوفير قروض بفوائد ميسرة للمزارعين، وإدخال الحصر الزراعي الموسمي على منظومة دعم المزارع المصري، وتعديل مساحات الحيازات الزراعية بها بحيث يظهر على المنظومة المنزرع الفعلي على الطبيعة فقط.

كما تحدث المهندس وجيه غالي، والمهندس علاء العادلي، عن المبادرة الرئاسية بشأن تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارات الزراعة، والري، والمالية، والبنك الزراعي المصري، والبنك الأهلي المصري، للتحول من نظام الري التقليدي إلى نظام الري الحديث.

كما تحدث الدكتور محاسب علاء خطاب عن مبادرات البنك الزراعي المصري بفوائد ميسرة تيسيرا على المزارع المصري، وتحدث المهندس شاهين فؤاد شاهين، مدير مركز المعلومات، عن منظومة دعم المزارع المصري "كارت الفلاح" وشرح خطوات تسجيل المستقطع على المنظومة.