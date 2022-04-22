ضبط 6 آلاف عبوة كيك داخل مخزن دون ترخيص فى المنوفية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، اليوم الجمعة، من ضبط 6000 عبوة كيك معبأة داخل عبوات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص)، بمحافظة المنوفية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع، والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.