الجمعة 22 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موقع دولي يختار الأهرامات وأبو الهول ضمن أهم الكنوز الأثرية المبهرة بإفريقيا

الاهرامات وابو الهول
الاهرامات وابو الهول

اختار موقع "ترافيل نوار"، الدولي المعني بالسفر والسياحة، الأهرامات وتمثال أبو الهول ضمن قائمة أعدها بأعظم وأهم التماثيل والآثار المذهلة التي يجب زيارتها في قارة إفريقيا، قائلا إن مصر مليئة بالكنوز الأثرية التي صممت بدقة شديدة ولا تزال تبهر من يراها حتى يومنا هذا.

وأشار الموقع إلى أن أهرامات الجيزة وخصوصا الهرم الأكبر "خوفو" لطالما أذهل الباحثين على مر العصور بسبب الطريقة التي بنى بها المصريين القدماء هذه الأهرامات الضخمة باصطفاف هندسي متناسق من دون تكنولوجيا حديثة، واصفا بناء هرم خوفو بـ"الإنجاز المذهل الذي سيكون من الصعب تكراره اليوم حتى مع وجود المعدات الحديثة في عصرنا اليوم".

وأوضح أن الهرم الأكبر بني بقاعدة تزيد عن 230 مترًا (750 قدمًا) لكل جانب، وأن أكبر فرق في الطول بين الجوانب الأربعة للهرم هو 4.4 سم (1 بوصة) فقك والقاعدة داخل 2.1 سم ، أي أقل من بوصة، وهو ما يعد أمرا عجيبا من الناحية الهندسية. 

- واحدة من عجائب العالم

ولفت إلى أن الأهرامات التي شيدها المصريون القدماء "الفراعنة" تعد واحدة من عجائب العالم، من حيث روعة البناء والتصميم إلى الشكل الهندسي المميز، ناهيك عما تحتويه من أسرار أخرى سعى لا تزال تحير العلماء. 

كما رشح الموقع تمثال أبو الهول في الجيزة ضمن القائمة التي أعدها بأجمل القطع الأثرية في إفريقيا، قائلا "لا تكتمل قائمة التماثيل والآثار المذهلة في إفريقيا بدون تضمين تمثال أبو الهول في مصر، هذا الهيكل الجيري العجيب لمخلوق أسطوري بجسم أسد ورأس بشري"، مشيرا إلى أن تمثال أبو الهول يرجع بناؤه إلى حوالي  5 آلاف سنة مضت، ولفت إلى أنه يعتقد إنه نحت رأس الفرعون "خفرع" على جسد التمثال تخليداً له.

موقع ترافيل نوار الهرم الأكبر خوفو تمثال أبو الهول ابو الهول أهرامات الجيزة تمثال أبو الهول في الجيزة

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