بلينكن: لا بد من محاسبة روسيا على «حربها غير المبررة» ضد أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على ضرورة محاسبة روسيا، وذلك في إدانته لما ارتكبته القوات الروسية في "حربها غير المبررة" ضد أوكرانيا .

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، خلال مكالمة هاتفية بين بلينكن ورئيس وزراء سلوفينيا ليشكره على دعم بلاده الصريح لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.

و ناقش الجانبان -بحسب البيان- ترشح سلوفينيا لمجلس الأمن الدولي للفترة 2024-2025، مع التأكيد على أهلية سلوفينيا إذا اُنتخِبت للمساهمة في صون السلم والأمن الدوليين .

وقال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، إن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تهدف إلى نزع السلاح من أوكرانيا، بجميع أنواعه، وأن تضمن لأوكرانيا وضعاً محايداً وخالياً من الأسلحة النووية.

وذكر أنتونوف، في تصريح صحفي نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الجمعة عبر موقعها الرسمي، أن “العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تهدف إلى أن تكون البلاد في وضع غير نووي ومحايد”.

وانتقد الدبلوماسي القرار الأخير الذي اتخذته منظمة الدول الأمريكية (OAS) بتعليق عضوية روسيا كمراقب للوضع في أوكرانيا، واصفاً القرار بأنه جزءاً من "حملة متعمدة لعزل روسيا على المحافل الدولية".

وقال:"نعاقب لدفاعنا بحزم عن مصالحنا الوطنية المشروعة ورفضنا الانصياع لإرادة الآخرين"، مضيفاً أن بلاده بحاجة إلى "التأكيد على الوضع المحايد وغير النووي لهذه الدولة الواقعة في شرق أوروبا، وأنها ستضمن ذلك، باعتبار أن هذا أمر حيوي للشعوب السلافية التي تعيش في روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا" .