الجمعة 22 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بولندا تستقبل 2.9 مليون لاجئ أوكرانى حتى الآن

لاجئ من أوكرانيا
لاجئ من أوكرانيا

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الجمعة، أن بولندا استقبلت حتى الآن 9.2 مليون لاجئ فارين من أوكرانيا منذ بداية الهجوم الروسي في 24 فبراير الماضي.

وذكرت الوكالة في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” نقلها راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية أن أمس الخميس شهد دخول نحو 19 ألفا و900 لاجئ من أوكرانيا، مقابل 22 ألفا و300 لاجئ في اليوم الذي يسبقه.

وأفادت وسائل إعلام بولندية، نقلا عن وزارة الخارجية، بأنه على الرغم من أن معظم اللاجئين الفارين من أوكرانيا يحملون جنسية البلاد، فهناك مواطنون من دول أخرى بين اللاجئين.

وكانت وافقت المفوضية الأوروبية، على خطة بولندية بقيمة 836 مليون يورو لدعم القطاع الزراعي الذي قد يكون تضرر من العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

وجاء في بيان صحفي، نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي، أنه تمت الموافقة على المخطط بموجب إطار مساعدة الدول الأعضاء لمعالجة الأزمات المؤقتة، والذي اعتمدته المفوضية في 23 مارس الماضي.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية مارجريت فيستاجر، والمسئولة عن سياسة المنافسة: إن "هذا المخطط البالغ 836 مليون يورو سيمكن بولندا من دعم المزارعين المتضررين من زيادة تكاليف المدخلات الناجمة عن الهجوم الروسي لأوكرانيا والعقوبات ذات الصلة، وبينما نواصل الوقوف مع أوكرانيا وشعبها، نواصل في الوقت نفسه العمل عن كثب مع الدول الأعضاء لضمان إمكانية وضع تدابير الدعم الوطني في الوقت المناسب وبطريقة منسقة وفعالة، مع حماية تكافؤ الفرص في السوق الموحدة".

أخطرت بولندا المفوضية بمخطط قيمته 836 مليون يورو لدعم القطاع الزراعي في سياق الهجوم الروسي لأوكرانيا، وبموجب هذا المخطط ستتخذ المساعدة شكل منح مباشرة، وستكون متاحة للمزارعين الناشطين في بولندا والمتأثرين بزيادة تكاليف الأسمدة الناجمة عن الأزمة الجيوسياسية الحالية والعقوبات ذات الصلة، بحسب البيان.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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