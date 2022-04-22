رئيس وزراء الهند: تقدم جيد في المفاوضات بشأن اتفاق التجارة الحرة مع بريطانيا

قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إن بلاده تحرز "تقدما جيدا" في المفاوضات مع المملكة المتحدة بشأن اتفاق التجارة الحرة بين البلدين، مشيرًا إلى أن الجانبين قررا بذل جميع الجهود لإبرام الاتفاق بنهاية هذا العام.

وقال "مودي" - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في نيودلهي اليوم الجمعة - إنه خلال الأشهر القليلة الماضية تم التوصل لاتفاقات تجارة حرة مع الإمارات العربية المتحدة واستراليا، معربًا عن رغبته في إتمام اتفاق التجارة الحرة مع المملكة المتحدة بنفس السرعة والالتزام.

وأشار إلى أنه خلال المحادثات التي عقدت اليوم مع رئيس الوزراء البريطاني تم مراجعة التقدم الذي حدث في "خريطة الطريق الطموحة 2030" للعلاقات بين البلدين التي تم إطلاقها العام الماضي، وتم وضع بعض الأهداف للسنوات القادمة.

وأضاف رئيس الوزراء الهندي أنه تم الاتفاق أيضا على زيادة التعاون بين البلدين في مجال الأمن، مرحبا بدعم بريطانيا لكي تكون الهند معتمدة على الذات في جميع القطاعات التي من بينها التصنيع والتكنولوجيا والتصميم والتطوير.

ولفت إلى أنه تم التطرق أيضا خلال المحادثات إلى الإصلاحات التي تم تنفيذها في الهند، مثل "خطة تحديث البنية التحتية وخط أنابيب البنية التحتية الوطني"؛ مرحبا بالاستثمارات المتزايدة من قبل الشركات البريطانية في الهند.

وأشاد بالإسهامات الإيجابية التي يقوم بها 1.6 مليون شخص من أصول هندية يعشيون في المملكة المتحدة للمجتمع وجميع قطاعات الاقتصاد، منوهًا بأن الجانبين عبر عن التزامهما بتنفيذ القرارات التي تم الإعلان عنها خلال قمة المناخ في جلاسكو "كوب26"، مشيرًا إلى أنهما اتفقا اليوم أيضا على زيادة تعميق الشراكة في مجال المناخ والطاقة.

ولفت رئيس الوزراء الهندي، إلى أنه تم التأكيد أيضا خلال محادثاته مع رئيس الوزراء البريطاني التي تطرقت لأخر المستجدات الإقليمية والدولية، على أهمية الحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادي مبنية على الحرية والانفتاح والشمولية والنظام المبني على القواعد.

وأعلن مودي عن ترحيبه بقرار المملكة المتحدة الانضمام لمبادرة "المحيطين الهندي والهادي"، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على ضرورة التوصل لوقف إطلاق نار فوري في أوكرانيا واستخدام الحوار والدبلوماسية لحل القضايا.

وأضاف أنه تم التأكيد مجددا على أهمية احترام الوحدة الإقليمية والسيادة لجميع الدول، وأعرب الزعيمان عن دعمهما على ضرورة أن تنعم أفغانستان بالسلام والاستقرار والأمن حكومة شاملة وتمثيلية، مشددا على ضرورة عدم استخدام الأراضي الأفغانية لنشر الإرهاب لدول أخرى.