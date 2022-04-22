الجمعة 22 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الري: أسبوع القاهرة للمياه يهدف لرفع الوعي وتعزيز الابتكارات

اجتماع وزير الموارد
اجتماع وزير الموارد المائية والري

أعلن الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية، عقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان "المياه  في قلب العمل المناخي"، تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك إيماناً من الدولة المصرية بأهمية محور المياه في ملف تغير المناخ.

ولفت إلى أن هذا الحدث السنوي الهام يأتي في إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية، حيث تُعد من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وتتويجًُا لدور مصر الإقليمي الرائد سواء في المنطقة العربية أو الإفريقية.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري، اليوم الجمعة، مع الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، وذلك لمناقشة الترتيبات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده خلال الفترة ١٦-١٩ أكتوبر المقبل.

وأوضح أن أسبوع القاهرة للمياه يهدف لرفع الوعي بقضايا المياه، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ودعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، ما جعله محور دعم واهتمام كافة المعنيين بالمياه إقليمياً ودولياً .

ولفت إلى أن وزارة الموارد المائية والرى حريصة على عقد إسبوع القاهرة للمياه بشكل سنوي منذ عام ٢٠١٨ ، حيث تم تنظيم أسبوعي القاهرة الثالث والرابع للمياه في موعدهما، على الرغم من توقف انعقاد معظم الأحداث الدولية المتعلقة بالمياه نظراً لجائحة فيروس كورونا المستجد، من خلال عقد عدد من الجلسات بتواجد فعلي مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعقد العديد من الجلسات افتراضيًا.

وأضاف أن وزارة الموارد المائية والري نظمت جلسة خلال المنتدى العالمي للمياه والذي عقد في السنغال خلال شهر مارس الماضي تحت عنوان "حوار السياسات في البلدان التي تعاني من ندرة المياه من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة"؛ بهدف عرض النتائج التي تم التوصل إليها بهذا الشأن خلال إسبوع القاهرة الرابع للمياه، وإعداد الرسائل والتي سيتم صياغتها بشكل نهائي خلال أسبوع القاهرة الخامس للمياه.

 ولفت إلى أن هذه الجلسات تمثل علامات على طريق الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد العمل في مجال المياه والذي سيعقد في نيويورك خلال شهر مارس ٢٠٢٣، مشيرًا إلى أنه تم وضع نسختي إسبوع القاهرة الرابع والخامس للمياه على خارطة الطريق للإعداد لهذا المؤتمر الأممي الهام.
 

مؤتمر تخطيط وزارة الرئيس عبد الفتاح السيسي التغيرات المناخية محمد عبد العاطي رعاية الرئيس رئيس قطاع التخطيط

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وائل لطفي

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