الجمعة 22 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا تثمن دعم اليونان الثابت لأوكرانيا

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

ثمنت الولايات المتحدة الأمريكية، دعم اليونان الثابت لأوكرانيا، وتطبيقها القوي للعقوبات على روسيا ومساعدتها الإنسانية والدفاعية المكثفة.
جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.
وناقش الجانبان، بحسب البيان، الاجتماع المرتقب لتعزيز التعاون في مجال الطاقة والاقتصاد لتحقيق الاستقرار والازدهار بالمنطقة.

ومن جانبه، قال مصدر حكومي لـ"رويترز"، إن ناقلة نفط روسية احتجزتها السلطات اليونانية قبالة جزيرة إيفيا هذا الأسبوع، سيُطلق سراحها.
وأشارت السلطات اليونانية، الثلاثاء، إلى إنها احتجزت السفينة بيجاس التي تبلغ حمولتها 115500 طن وترفع العلم الروسي، ويبلغ عدد طاقمها 19 روسيا، بالقرب من كاريستوس على الساحل الجنوبي لإيفيا الواقعة قبالة بر اليونان الرئيسي مباشرة بالقرب من أثينا، في إطار عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا.
وقال المصدر دون أن يورد مزيدا من التفاصيل، "صدرت أوامر لحرس السواحل من إدارة مكافحة غسل الأموال بإطلاق سراح السفينة"، وذكر حرس السواحل أن شحنة الناقلة من النفط لم تصادر.
وأفادت وكالة الأنباء اليونانية، أن الناقلة بيجاس، التي تغير اسمها إلى لانا في مارس، كانت قد أبلغت في وقت سابق عن عطل في المحرك، وهي متجهة إلى شبه جزيرة بيلوبونيس الجنوبية لنقل حمولتها إلى ناقلة أخرى لكن الأمواج العالية أجبرتها على الرسو قبالة كاريستوس، حيث احتجزتها السلطات، والسفينة تديرها شركة ترانسمورفلوت ومقرها روسيا.

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وائل لطفي

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