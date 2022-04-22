روسيا: 195 وفاة و9001 إصابة جديدة بـ«كورونا»

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم الجمعة، تسجيل 9001 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية انتشار الوباء إلى 18 مليونًا و119 ألفًا و862 إصابة.

وأفاد المقر - في بيانه اليومي، حسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الجمعة - بارتفاع تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 374 ألفًا و563 وفاة، بعد تسجيل 195 وفاة جديدة أمس.

وأضاف، أن عدد المتعافين من عدوى كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 13 ألفًا و480 شخصًا، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 17 مليونًا و451 ألفًا و90 شخصًا.

وذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 507 ملايين و949 ألفًا و365 إصابة.

وأفادت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و211 ألفًا و987 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 80.8 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 30.3 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ990 ألفا و679 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ662 ألفًا و751 وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة، بإجمالي وفيات 522 ألفا و116 وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.