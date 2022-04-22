الجمعة 22 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بعد تعرضه لـ «الشتيمة».. شريف سلامة: «لو شفت سيف الدندراوي مش هسيبه»

شريف سلامة
شريف سلامة

في الساعات القليلة، تصدر الفنان شريف سلامة "ترند" مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، ومؤشرات البحث على محرك البحث "جوجل" بسبب المسلسل الرمضاني "فاتن أمل حربي".

 و كشف الفنان شريف سلامة، أنه تلقى رسائل بها  شتائم بسبب دوره في المسلسل والذي تشارك في بطولته الفنانة نيللي كريم.

- دليل على النجاح

وأوضح شريف سلامة في آخر تصريحات له قائلاً، "دا في حد ذاته نجاح.. وأنا لا أقيس النجاح بالشتيمة، ولكن أنا تلقيت العديد من الرسائل والفيديوهات التي تسب وتلعن بسبب شخصيتي في المسلسل، وأنا كشريف سلامة أحب أقول لهم ”أنا لو شفت سيف الدندراوي مش هسيبه".

- أبطال فاتن أمل حربي

يذكر أن مسلسل فاتن أمل حربي من بطولة، الفنانة القديرة نيللي كريم، والفنان شريف سلامة، والفنانة هالة صدقي، والفنانة فادية عبد الغني وغيرهم من ألمع النجوم.

ونال المسلسل الكثير من الإعجاب لدى الجمهور والتعلق بالقصة، لأنها تسلط الضوء على قضية مهمة يعاني منها البعض في الحياة الحقيقة.

- تفاصيل الحلقة الـ 20 من المسلسل

وكانت الحلقة الـ 20 من مسلسل فاتن أمل حربي، بدأت بنجاح بنات فاتن في اختبارات المدرسة، قبل أن تتبدل الأحداث وتسقط الطفلة الصغيرة نادين على الأرض، ويتسبب هذا الحادث في ذعر وخوف شديد داخل منزل فاتن.

وبعد هذا الحادث توجهت أمل إلى المستشفى لتطمئن على طفلتها نادين وهناك يصدمها أحد الأطباء أن طفلتها تعاني من ورم في المخ، ومن هنا يطلب الطبيب تدخل الأب سيف الدندراوي للتوقيع على الأوراق طالما أن الأم غائبة عن الوعي.

ومن هنا ذهبت “ ميسون ” لـسيف الدندراوي لتخبره بما حدث لطفلته، ويدخل في حالة حزن شديد على طفلته نادين، وذهب سيف إلى المستشفى ويبدأ ينفعل قائلاً:"جابتلهم المرض".

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وائل لطفي

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