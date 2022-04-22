الجمعة 22 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سيولة مرورية بالقاهرة والجيزة

سيولة مرورية
سيولة مرورية

انتظمت الحالة المرورية على الطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الجمعة.

وهناك سيولة مرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، وسط تواجد خدمات الانتشار السريع للتدخل في حالة الطوارئ.

وشهدت طريق الإسكندرية الصحراوي، القرية الذكية، الطريق الدائري، ميدان الرماية، خلال فترات الساعات الأولى من صباح اليوم، سيولة مرورية شديدة.

وانتظمت الحركة المرورية للمركبات على المحاور التي تربط بين محافظتي القاهرة والجيزة، "كوبري الجامعة، كوبري أكتوبر، كوبري عباس، 15 مايو، الجلاء، وشارعي فيصل والهرم، وصولًا إلى ميادين الجيزة، شارع التحرير وصولًا إلى البحوث، وبين السرايات، وجامعة القاهرة، والكورنيش، وشارع البحر الأعظم، ومحاور الأوتوستراد وصلاح سالم ونفق العروبة ونفق الأزهر، وكذلك محور صفط اللبن للمتجه إلى مناطق الجيزة".

كما انتظمت حركة السيارات على الطرق الصحراوية والساحلية الإسكندرية الصحراوي والعلمين الصحراوي والسويس الصحراوي، وسط انتشار الخدمات المرورية؛ تحسبًا لأية حالة طارئة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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