النقل الجوي الروسي توصي شركات الطيران بالاستعداد لإغلاق محتمل لنظام «GPS»

أوصت وكالة النقل الجوي الروسية بضرورة استعداد شركات الطيران الروسية، لإغلاق محتمل لنظام الملاحة "GPS" لتحديد المواقع العالمية.

وذكرت صحيفة "إزفيستيا" الروسية في عددها الصادر اليوم الجمعة أن توصية بهذا المعنى جرى إرسالها من وكالة النقل الجوي الروسية إلى المدير التنفيذي لمؤسسة إدارة الحركة الجوية الحكومية ورؤساء الإدارات الإقليمية المشتركة للوكالة، والذين أحالوها إلى إدارات شركات النقل الجوي.

وأشارت الصحيفة إلى أن تعليمات صدرت إلى المؤسسة الحكومية لإدارة الحركة الجوية في الاتحاد الروسي بضرورة مساعدة أطقم الطائرات في حالة انقطاع نظام تحديد المواقع العالمية (GPS)، وإلزام الطيارين بإخطار المراقبين على الفور بأي مشكلة قد تواجههم في تشغيل نظام الملاحة، وبضرورة إعداد شركات الطيران الروسية أطقم رحلاتها لمواجهة مثل هذا التهديد.

وأوضح البيان أنه مع إيقاف تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، يجب أن يكون الطيارون قادرين على التحكم في موقع الطائرة باستخدام وسائل الملاحة التقليدية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري تشوماكوف، أن كييف ترفض مقترحات موسكو لفتح ممرات إنسانية بحرية، داعيًا المجتمع الدولي للتأثير عليها لتحرير حركة السفن التجارية.

وقال "تشوماكوف" متحدثًا في مجلس الأمن "ركزت جلسة (صيغة آريا) على الصراع والجوع، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية جوزيب بوريل قال إن الجانب الروسي يمنع تدفق صادرات القمح الأوكرانية إلى إفريقيا".

وأضاف أن "خطر القصف والألغام البحرية من أوكرانيا، اعترف به الوفد الأوكراني لدى المنظمة البحرية الدولية"، متابعًا "الجانب الأوكراني لم يوافق أبدًا على مقترحاتنا للممرات الإنسانية البحرية.. كما أن منع السفن الروسية في الموانئ الأوروبية لا يساعد في حل مشاكل اليوم، وروسيا تتخذ جميع التدابير لضمان الملاحة التجارية في البحرين الأسود وآزوف والبحر المتوسط".

وقال:\"ندعو المنظمة البحرية الدولية والمنظمات الدولية الأخرى والدول المعنية للعمل مع السلطات الأوكرانية لتنخرط في المفاوضات حول هذه القضية".