نصائح ذهبية من أجل المذاكرة والاستعداد لامتحانات الثانوية العامة

يستعد طلاب الثانوية العامة خلال تلك الفترة للامتحانات التي ستحدد مستقبلهم، لذلك ينبغي تنظيم المذاكرة والعمل بجد حتى يتم تخطي تلك المرحلة الحرجة.

يقدم موقع rmc نصائح ذهبية للمذاكرة

الدراسة في قطع

عند تقطيع المواد قسّم المادة إلى مجموعات أصغر من خمسة أو سبعة أو تسعة، لا ينطبق التقسيم على المواد فقط، يمكنك أيضًا تقسيم الوقت، قسّم وقت الدراسة إلى أجزاء. على سبيل المثال: ادرس مادة واحدة لمدة ساعة، خذ استراحة، ثم ادرس مادة مختلفة لمدة ساعة، تذكر أخذ فترات راحة بين المواضيع مهم.

استخدم ساعات النهار

نحن نميل إلى أن نكون أكثر يقظة خلال النهار، استخدم الوقت بين الفصول الدراسية للدراسة وإتمام الواجبات، لا تأخذ قيلولة، استخدم هذا الوقت بين الفصول بحكمة، يساعدك هذا على الالتزام بالروتين والنوم في ساعة مناسبة.

اصنع اختيارات صحية

لا تفوت الأكل أو النوم، ابذل قصارى جهدك لجدولة وقتك لمنع السهر طوال الليل، الحصول على قسط كافٍ من النوم ضروري لأداء امتحاناتك بشكل جيد.

راقب صحتك العاطفية من خلال الحفاظ على تناغم مع مستويات التوتر لديك، تجنب الوجبات السريعة وحاول تناول وجبة فطور متوازنة قبل الامتحان.

التعلم النشط

التعلم النشط، وليس السلبي، هو المبدأ الأساسي للدراسة الفعالة، يتطلب التعلم النشط اتخاذ قرارات بشأن المادة، على سبيل المثال اسأل نفسك:

هل هذا مهم؟

كيف يتم تنظيم هذا الجزء؟

أين يتناسب هذا مع الصورة الكبيرة؟

ما هو تعريف هذا المصطلح؟

متى تعلمت هذا المفهوم من قبل؟

ابحث عن المكان المناسب للدراسة

لكل طالب تفضيلات مختلفة للمكان الذين ينجزون فيه أفضل أعمالهم، سواء كنت بحاجة للصمت التام للمذاكرة أو تفضل الموسيقى الهادئة في الخلفية، تأكد من تقليل عوامل التشتيت، أغلق هاتفك المحمول.

ابحث عن مكان في الحرم الجامعي، بخلاف غرفتك، يناسب جو الدراسة المفضل لديك.

التخطيط للمستقبل

خطط مسبقًا لكل اختبار من اختباراتك، ابدأ بمراجعة ملاحظاتك في أسرع وقت ممكن، هذا هو المفتاح للامتحانات من المهم بشكل خاص التخطيط المسبق للامتحانات التراكمية نظرًا لوجود الكثير من المعلومات لمراجعتها.

يضمن التخطيط المسبق أيضًا أن الجداول الزمنية الأخرى، مثل جدول عملك أو امتحانات الفصول الأخرى.