الإثنين.. كوريا الجنوبية تسمح بتناول الطعام فى الأماكن العامة

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، السماح بتناول الطعام والشراب في دور السينما ووسائل النقل العام بدءًا من الإثنين المقبل.

وقال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي كيم بو-جيوم - بحسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - "إن إلغاء اللوائح لا يعني أن خطر العدوى قد اختفى"، مؤكدًا أنه من أجل سد الفجوة في إجراءات احتواء الفيروس الناتجة عن رفع اللوائح يجب الالتزام بقواعد مكافحة الفيروس، وبذل جهود الوقاية من العدوى بشكل ذاتي.

وأوضح أنه عند تناول الطعام والشراب في الأماكن المغلقة، يجب الامتناع عن الكلام أو الحركة والتهوية بدقة، داعيًا كبار السن لتلقي الجرعات المعززة من لقاحات فيروس كورونا.

وأعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم، تسجيل 81 ألفا و58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 16 مليونا و755 ألفا و55 إصابة.

وسجلت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، خلال الفترة نفسها، 206 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 21 ألفا و873 حالة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وخففت الحكومة بعض قواعد التباعد الاجتماعي في محاولة لاستعادة الحياة الطبيعية ودعم الأعمال الصغيرة التي تضررت بشدة من الجائحة.

وقررت الحكومة في وقت سابق اليوم، السماح بتناول الطعام والشراب في دور السينما ووسائل النقل العام اعتبارا من يوم 25 أبريل، بعد أن رفعت معظم قواعد التباعد الاجتماعي.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

وكان فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.