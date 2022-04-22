الجمعة 22 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«ذا هيل»: أوباما يهاجم شركات التكنولوجيا بسبب معلومات مضللة

أوباما
أوباما

قالت صحيفة "ذا هيل" الامريكية، أن الرئيس السابق باراك أوباما ألقي باللوم على شركات التكنولوجيا لفشلها في معالجة مشكلة المعلومات المضللة التي قال إن الصناعة تضخمت خلال خطاب ألقاه في جامعة ستانفورد.

وبحسب الصحيفة، فإن خطاب "أوباما" استمر لمدة ساعة تقريبًا وأكد خلاله إن النظام البيئي للمعلومات الجديد ، الذي يغذيه صعود منصات وسائل التواصل الاجتماعي المهيمنة ، "يُشحن بعضاً من أسوأ الدوافع الإنسانية".

- انتشار المعلومات الكاذبة حول جائحة كورونا واللقاحات

وقال “أوباما” إن بعض الميزات ، مثل "حجاب عدم الكشف عن هويته" على الإنترنت ، قد فاقمت المشكلة، كما سلط الضوء على التأثيرات الواقعية لانتشار المعلومات المضللة ، وناقش انتشار المعلومات الكاذبة حول جائحة كورونا واللقاحات، ومؤامرات انتخابات 2020 التي أشعلت أعمال الشغب العنيفة في مبنى الكابيتول العام الماضي ، وحملات التضليل الروسية التي أدت إلى الغزو أوكرانيا.

ودعا الرئيس الأسبق إلى اتباع نهج متعدد الجوانب لمكافحة المعلومات المضللة - بما في ذلك من الإصلاح الحكومي ، والتغيير الذي يقوده موظفو التكنولوجيا ، والتغيير في طريقة استهلاك المستخدمين للأخبار والمعلومات عبر الإنترنت. "في نهاية المطاف ، الإنترنت أداة ، وسائل التواصل الاجتماعي هي أدا في نهاية المطاف.


كما عرض أوباما دعمه لخطط إصلاح القسم 230 من قانون آداب الاتصالات ، الذي يمنح شركات التكنولوجيا درعًا قانونيًا للمسؤولية القانونية عن المحتوى المنشور من قبل أطراف ثالثة. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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