الجمعة 22 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«الأرصاد» تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة.. وتحذر المواطنين

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة. 

وقالت الهيئة، في بيانها، إن هناك ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة خلال الفترة القادمة لتسود أجواء مائلة للحرارة نسبيًا على شمال البلاد خلال ساعات النهار بينما تظل الأجواء مائلة للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، محذرة من تخفيف الملابس خلال ساعات الليل.

ولفتت إلى أن لا يوجد أي تغيرات جوهرية في حالة الطقس لمدة أسبوع قادم.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة:

حالة الطقس اليوم الجمعة 22 أبريل 2022:

القاهرة الكبرى: العظمى 29 والصغرى 22.

الوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 33 والصغرى 26.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 36 والصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 38 والصغرى 25.

شمال الصعيد: العظمى 39 والصغرى 26.

جنوب الصعيد: العظمى 39 الصغرى 26.
حالة الطقس يوم السبت 23 أبريل 2022:

القاهرة الكبرى: العظمى 28 والصغرى 22.

الوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 29 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 33 والصغرى 25.

شمال الصعيد: العظمى 39 والصغرى 25.

جنوب الصعيد: العظمى 39 والصغرى 25.

حالة الطقس يوم الاحد 24 ابريل 2022:

القاهرة الكبرى: العظمى 30 والصغرى 22.

الوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 32 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 34 والصغرى 22.

شمال الصعيد: العظمى 40  والصغرى 25.

جنوب الصعيد: العظمى 40 والصغرى 25.

ارصاد حالة الطقس درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية جنوب سيناء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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