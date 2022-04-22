أوكرانيا: ارتفاع ضحايا الهجوم الروسي من الأطفال لأكثر من 594 قتيلا ومصابا

أكد مكتب المدعي العام الأوكراني اليوم الجمعة، ارتفاع ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال في أوكرانيا إلى أكثر من 594 بين قتيل ومصاب منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وذكرت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام الأوكراني على موقع (تليجرام)، وأوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أنه "بحلول صباح اليوم 22 أبريل 2022، يكون أكثر من 594 طفلا في أوكرانيا قد تضرروا نتيجة للعدوان المسلح الروسي. وعلى وجه الخصوص، قتل 208 أطفال وأصيب 386".

وأشار البيان إلى أن "هذه الأرقام ليست نهائية، إذ يجري العمل في مناطق القتال الفعلي في الأراضي المحتلة والمحررة مؤقتا"، موضحا أن أكبر عدد من الضحايا من الأطفال سجل في منطقة دونيتسك 120 طفلا.

كما أفاد البيان بأن 1141 مؤسسة تعليمية تضررت جراء القصف الروسي، بينها 99 دمرت بالكامل.

- الصراع في أوكرانيا جعل الوضع بالنسبة للاجئين حول العالم أكثر صعوبة

ومن جهة أخري، قال ممثل للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الصراع المسلح في أوكرانيا جعل الوضع بالنسبة للاجئين حول العالم أكثر صعوبة بكثير.

وقال رولاند بانك القائم بأعمال رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ألمانيا خلال تصريحات نشرتها مجموعة فونكه الإعلامية.

وتابع: إن الصراع أدى إلى تردي وضع عدد كبير من البشر يبلغ تقريبا 84 مليون مشرد على سطح الأرض، وذلك لأن الطعام أصبح بالفعل أكثر ندرة وأعلى سعرا في جميع أنحاء العالم".

وأوضح بانك أن ملايين البشر فقدوا بالفعل مصادر دخلهم بسبب الجائحة وما ترتب عنها من تداعيات اقتصادية ولديهم بالكاد الضروريات اللازمة للعيش.

وزادت حاليا أسعار الغذاء في كل مكان، واحيانا تكون هذه الزيادة كبيرة وقال بانك إن ارتفاع أسعار الوقود يفرض تحديات جديدة على المنظمات الإنسانية وعلى عمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.