الرئيس البرازيلى الأسبق يدعم إيمانويل ماكرون

دعا الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الخميس، إلى "هزيمة اليمين المتطرف" من خلال دعم الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون الذي قال إنه "أفضل من يُجسّد للقيم الديموقراطية والإنسانية".

وشدد الزعيم اليساري في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي على "تويتر" على أنه "من الأساسي هزيمة اليمين المتطرف ورسالته (التي تحض على) الكراهية والأحكام المسبقة. هذا ما يرغب به كل الديمقراطيون ويأملون به في جميع أنحاء العالم".

وفي الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، دعم الرئيس البرازيلي الأسبق (2003-2010) مرشح "فرنسا المتمرّدة" (اليسار الراديكالي) جان لوك ميلانشون.

غير أن لولا يعتبر حاليا أن ماكرون "هو أفضل من يجسد القيم الديموقراطية والإنسانية" في مواجهة منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبن في انتخابات الأحد.

وكتب في تغريدة باللغة الفرنسية أن "مستقبل الديموقراطية على المحك في أوروبا والعالم".

وتابع: أن تأثير الانتخابات في فرنسا "يتجاوز حدودها".

ويتصدر لولا استطلاعات الرأي ضد الرئيس اليميني المتطرف جاير بولسونارو في نوايا التصويت للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في أكتوبر المقبل في البرازيل.

أعلنت "ميديا متري" الشركة المختصة التي تعمل في ميدان دراسة وسائل الإعلام بفرنسا أن نحو 6ر15 مليون مواطن شاهدوا المناظرة بين الرئيس الفرنسي المنتهيو ولايته "إيمانويل ماكرون" ومنافسته اليمينية المتطرفة "مارين لوبان" قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد القادم، وذلك على جميع القنوات التي تبثها مساء أمس الأول الأربعاء، وهي نسبة مشاهدة أقل من تلك المسجلة في المناظرة الأخيرة للانتخابات الرئاسية لعام 2017.

وقالت "ميديا متري" - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي"، إنه في عام 2017، تابع ما يقرب من 16.5 مليون مشاهد الجدل الذي دار بين "لوبان" و"ماكرون".

يذكر أنه بعد خمس سنوات من مواجهتهما الأولى، تواجه الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته "إيمانويل ماكرون" مجددا مع مرشحة "التجمع الوطني" مارين لوبان في مناظرة تلفزيونية قبل أربعة أيام من إجراء الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في 24 أبريل الجاري وناقش المرشحان عدة ملفات.