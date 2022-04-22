البابا تواضروس يترأس قداس «الجمعة العظيمة» بكاتدرائية العباسية (فيديو)

الجمعة الكبيرة أو الجمعه الحزينه أو جمعة الآلام أو "جمعة الصلبوت" ، هى التى تسبق عيد القيامة المجيد، فهي اليوم الذي صلب فيه المسيح. وتبدأ صلوات الكنائس من السادسة صباحًا حتى السادسة مساءً بلا توقف، ويرتدى الشمامسة الزي الحزين وهم يرددون الألحان الحزينة التي لها أصول مصرية قديمة، وبعد الصلوات يعود الأقباط إلى منازلهم للراحة، وبعضهم يصوم عن الطعام طوال اليوم إلى نهاية صلوات ليلة العيد.

ففي الكاتدرائية بالعباسية ااحتشد آلاف الأقباط وجمع كبير من الكهنة والإكليروس والشمامسة وترفع صلوات البصخة المقدسة داخل الكنيسة المتشحة بالستائر السوداء التى تعلق فى أسبوع الآلام ويرتل الأرشيدكيون إبراهيم عياد إنجيل الصلاة.

وترأس صباح اليوم، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات الجمعة العظيمة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

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وأشارت المصادر كنسية، إلى أن البابا بدأ فترة الاعتكاف والخلوة الروحية مع بداية أسبوع الآلام للصلاة والاستمتاع بالأجواء الروحانية، بعيدًا عن المقر الباباوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأوضحت المصادر أنه من ضمن الإجراءات والتشديدات الأمنية التي تطبق في الجمعة العظيمة تفتيش جميع زائري الكاتدرائية قبل القداس الإلهي والكشف عن هويتهم من خلال بطاقة الرقم القومي والتي تعد إلزامية لدخول الكاتدرائية في كافة المناسبات الكنسية القادمة، ومن أهمها قداس الجمعة الذي يترأسه البابا ويعقبه قداس عيد القيامة مساء السبت.