كييف: لن يفتح أى ممر إنسانى لإجلاء مدنيين اليوم

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك، أنه “لن يفتح أي ممر إنساني لإجلاء مدنيين الجمعة”، واصفة الوضع على الطرق بأنه "خطير".

وقالت رئيس الوزراء الأوكراني بحيب وسائل إعلام محلية أوكرانية اليوم الجمعة: إنه "بسبب الخطر الذي يهدد طرقنا، لن تكون هناك ممرات إنسانية اليوم".

وطالبت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، بضرورة فتح ممر إنساني في مدينة ماريوبول المحاصرة بشكل عاجل.

وقالت "فيريشوك"- حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية إنه "من الضروري إجلاء المدنيين والجنود الجرحى من مصنع (آزوفستال) للصلب بمدينة ماريوبول".. مضيفة: "نطالب الروس بفتح ممر إنساني عاجل من مصنع (آزوفستال) بماريوبول، حيث يتواجد هناك الآن نحو ألف مدني و500 جريح".

وناشدت فيريشوك قادة العالم بتركيز جهودهم على مدينة ماريوبول "هذه نقطة أساسية ولحظة مهمة في الجهود الإنسانية".

ووصلت أمس ثلاث حافلات تقل أشخاص تم إجلاؤهم من مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة إلى زابوريجيا، وهي مدينة كبيرة في جنوب شرق أوكرانيا، بحسب وكالة فرانس برس.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمر زيلينسكي أن بلاده تحتاج 7 مليارات دولار شهريا للإبقاء على اقتصادها عائما وسط الخسائر التي تكبدتها بسبب العملية العسكرية الروسية.

وقال زيلينكسي بعد لقاء مع مسئولي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عبر الفيديو للبحث في مدّ أوكرانيا بالقروض، إن "الجيش الروسي يهدف إلى تدمير جميع المقومات في أوكرانيا التي يمكن أن تشكل قاعدة اقتصادية للحياة، وهذا يشمل محطات سكك الحديد ومخازن المواد الغذائية والنفط ومصافي النفط".