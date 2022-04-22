الجمعة 22 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كييف: لن يفتح أى ممر إنسانى لإجلاء مدنيين اليوم

إيرينا فيريشتشوك
إيرينا فيريشتشوك

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك، أنه “لن يفتح أي ممر إنساني لإجلاء مدنيين الجمعة”، واصفة الوضع على الطرق بأنه "خطير".
وقالت رئيس الوزراء الأوكراني بحيب وسائل إعلام محلية أوكرانية اليوم الجمعة: إنه "بسبب الخطر الذي يهدد طرقنا، لن تكون هناك ممرات إنسانية اليوم". 

وطالبت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، بضرورة فتح ممر إنساني في مدينة ماريوبول المحاصرة بشكل عاجل.
وقالت "فيريشوك"- حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية  إنه "من الضروري إجلاء المدنيين والجنود الجرحى من مصنع (آزوفستال) للصلب بمدينة ماريوبول".. مضيفة: "نطالب الروس بفتح ممر إنساني عاجل من مصنع (آزوفستال) بماريوبول، حيث يتواجد هناك الآن نحو ألف مدني و500 جريح".
وناشدت فيريشوك قادة العالم بتركيز جهودهم على مدينة ماريوبول "هذه نقطة أساسية ولحظة مهمة في الجهود الإنسانية".

ووصلت أمس ثلاث حافلات تقل أشخاص تم إجلاؤهم من مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة إلى زابوريجيا، وهي مدينة كبيرة في جنوب شرق أوكرانيا، بحسب وكالة فرانس برس.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمر زيلينسكي أن بلاده تحتاج 7 مليارات دولار شهريا للإبقاء على اقتصادها عائما وسط الخسائر التي تكبدتها بسبب العملية العسكرية الروسية.

وقال زيلينكسي بعد لقاء مع مسئولي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عبر الفيديو للبحث في مدّ أوكرانيا بالقروض، إن "الجيش الروسي يهدف إلى تدمير جميع المقومات في أوكرانيا التي يمكن أن تشكل قاعدة اقتصادية للحياة، وهذا يشمل محطات سكك الحديد ومخازن المواد الغذائية والنفط ومصافي النفط".

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ المؤامرة على الوطن العربى على الشاشة

الأكثر قراءة

«افتحوا 3 مقابر»: جدة أشقاء البالطو الأبيض تكشف تفاصيل «مكالمة الموت»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 22-4-2022

أوكرانيا: ارتفاع ضحايا الهجوم الروسي من الأطفال لأكثر من 594 قتيلا ومصابا

«الكلاسيك يتصدر الموضة».. «بليزر بيج» عصرية عليك تجربتها في 2022

الإثنين.. كوريا الجنوبية تسمح بتناول الطعام فى الأماكن العامة

الشرطة الأمريكية تعتقل رجلا عض كلبا بوليسيا في كاليفورنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الوصي الهاشمي وحقائق تؤكد حصانة القدس.. أمام اللجنة الوزارية العربية بعمان

محمد العسيري

فى جزيرة غمام.. من ذاق عرف

محمد المعتصم

المؤلفون فى الأرض «2» عبدالرحيم كمال.. الألفة

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو والسودان «٢-٢»

د. بهي الدين مرسي

«الرحبانية... تزوجا أنغام الغرب وأنجبا طرب الشرق»

ماجد حبته

حصاد توشكى الخير

محمد عبدالعزيز

إعلان.. إعلان.. إعلان

القس. رفعت فكرى

الغردقة.. والتلاحم الوطني

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد في القدس

ملك الأردن: يجب على إسرائيل احترام الوضع التاريخي والقانوني في الأقصى

فلسطين: إسرائيل تعمل على تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى