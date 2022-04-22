54 وفاة و2451 إصابة جديدة بـ«كورونا» في الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الجمعة، تسجيل 2451 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد منذ بداية انتشار الوباء إلى 43 مليونا و52 ألفا و425 إصابة.

وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم أيضا خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 54 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية انتشار الوباء إلى 522 ألفا و116 وفاة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 14 ألفا و241 حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 42 مليونا و516 ألفا و68 شخصا، وذلك بعد تعافي 1589 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.