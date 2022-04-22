أستراليا تسجل 49984 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأسترالية تسجيل 49 ألفا و984 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 5 ملايين و612 ألفا و854 حالة.

وأشارت الوزارة على موقعها الإلكتروني الرسمي، اليوم الجمعة، إلى أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في أستراليا بلغ 6 آلاف و939 حالة، بعد تسجيل 46 حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أن إجمالي حصيلة المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 5 ملايين و186 ألفا و6 أشخاص منذ بدء تفشي الوباء في أستراليا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أنها وافقت على استخدام عقار"باكسلوفيد"، والذي كان قد حصل على موافقة مشروطة في الاتحاد الأوروبي، في علاج كوفيد.19-

ويهدف استخدام "باكسلوفيد" لعلاج الأشخاص الذين لم يصنف مستوى إصابتهم "بكوفيد - 19"، على أنه خطير ولكن هناك مخاطر من خضوعهم للعلاج من المرض بالمستشفيات، حسبما ذكرت لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية المسؤولة عن الموافقة عليه في المجلة الطبية البريطانية. والأشخاص المعرضون لخطر كبير من الخضوع للعلاج بالمستشفيات هم الأشخاص الذين لديهم أمراض موجودة سلفا، وكبار السن وغير الملقحين.

وجاء في بيان لمنظمة الصحة العالمية أن الهيئة راجعت الدراسات التي تضمنت أكثر من 3 آلاف مريض ووجدت أن خطر دخول المستشفى كان أقل بنسبة 85% بين الذين خضعوا للعلاج بـعقار "باكسلوفيد" مقارنة بالمجموعة التي تتلقى العلاج الوهمي.

وتحتوي الأقراص، التي تنتجها شركة فايزر الأمريكية للأدوية، على المواد الفعالة نيرماترلفير و ريتونافيروهي مصممة لمنع تكاثر الفيروس في الجسم.