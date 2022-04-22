الرئيس السيسي يطلق إشارة بدء حصاد القمح بتوشكى يتصدر اهتمامات الصحف

اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم الجمعة، بعدد من الموضوعات على رأسها افتتاح موسم حصاد القمح من منطقة توشكى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وقالت صحف الأهرام والأخبار والجمهورية تحت عنوان "السيسي يطلق إشارة بدء حصاد قمح الخير من أرض الخير" .. "توشكى.. تتنفس الحياة من جديد في عهد الرئيس السيسي .. الرئيس وجه بإزالة كل المعوقات أمام المشروع .. توفير مزيد من فرص العمل للشباب".

جاء افتتاح موسم حصاد القمح من منطقة توشكى أمس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن المنطقة بدأت عهداً جديداً من الزراعة والتنمية وتحقيق الأهداف المرجوة منها، وذلك بعد أن ظلت لسنوات طويلة في طي النسيان.

مشروع توشکي يعد من أهم المشروعات القومية للتغلب على الفجوة الغذائية، وذلك بزيادة الرقعة الزراعية بحوالي 500 ألف فدان تصل في المستقبل إلى مليون فدان مع تعظيم عائد الموارد المتاحة وزيادة الصادرات الزراعية، مما يساعد في تقليل العجز في الميزان التجاري، وتوفير فرص عمل للشباب خاصة من شباب صعيد مصر، بالإضافة إلى التشجيع على إعمار وإسكان وتنمية هذه المناطق وتخفيف الضغط البشري على وادى ودلتا النيل.

وبلغة الأرقام فإنه تم استصلاح 85 ألف فدان من إجمالي 100 ألف فدان، وزراعة ٢٫٣ مليون نخلة على مساحة 37 ألف فدان، كما تم زراعة 1.35 مليون نخلة على مساحة ٢١ ألف فدان، بالإضافة إلى بعض الزراعات التحميلية حول أشجار النخيل، كما تم حفر وتبطين ٢ ترعة بإجمالي أطوال 38 كم بإجمالي كميات حفر تقدر بـ 9 ملايين متر مكعب، وتم إنشاء ٢ محطة رفع بإجمالي 10 طلمبة بطاقة إنتاجية 3 ملايين متر مكعب يوميا .

كما تم مد شبكات رى بإجمالي أطوال 1107 كم (بأقطار تتراوح من 180 مم إلى ١٢٠٠ مم) بإجمالي حفر 4 ملايين م3، وتم تنفيذ جميع أعمال الكهرباء لتغذية محطات الطلمبات، وتم انشاء أجهزة الرى المحـوري (١٢٣٥٠ برج هوائي بإجمالي ٢٢٤٧كـم هوائيات)، بالإضافة إلى أنه تم تركيب وتشغيل 1103 أجهزة ري محور.

وتم إنهاء 415 كم من شبكات الطرق الرئيسية والمدقات ويتم حاليا تنفيذ 677 كم أخرى، من إجمالي ۱۰۹۲ كم المستهدفة.

ووجه وزير الزراعة السيد القصير، بضرورة الاهتمام بتدريب وتأهيل المزارعين وضرورة تطبيق نتائج الدراسات والبحوث التطبيقية الناجحة لدى المزارعين والشركات بالمنطقة، كما وجه بضرورة الاستفادة من إمكانيات معامل التربة والمياه بمحطتى البحوث في دراسات الحصر التصنيفي واستكمال أجهزة المعامل وتزويدها بالكوادر البشرية المدربة، كما وجـه بـتـوفيـر المـطـبـوعـات الـفـنـيـة مـن نـشـرات ارشادية خاصة بالتسميد والمبيدات وتلك المتعلقة بالمحاصيل المنتشرة بتوشكي وذلك خلال جولة تفقدية سابقة لمشروعات تنمية توشكي، زار خلالها محطات البحوث والزراعة الآلية والمحجر البيطرى والمجزر الآلى وزراعات القمح والنخيل والمانجو.

ومن جانبه قال د.سعد نصار مدير محطة بحوث الصحراء التابعة لوزارة الزراعة في توشكي، إن مشروع توشکی كان قد عاني من الإهمال لسنوات طويلة تسببت في وقفه، إلى أن جاء الرئيس السيسى ، ووجه بإزالة كل العقبات أمام المشروع وتقديم كل الدعم اللازم من أجل العمل والإنتاج .

فيما قالت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "الرئيس يعقد لقاء موسعا مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين .. ويستمع إلى الاستفسارات عن أهم القضايا الداخلية والخارجية وتداعيات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية".

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس لقاء موسعاً مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين، وذلك بعد جولته التفقدية لمنطقة توشكى أمس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً، استمع خلاله الرئيس إلى الاستفسارات والشواغل بشأن أهم القضايا الداخلية والخارجية، التي تهم الرأي العام في إطار عدة محاور رئيسية في مقدمتها التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية ـ الأوكرانية على مصر، وانعكاساتها على زيادة الأسعار، واستراتيجية الدولة للتعامل مع تلك التداعيات، فضلاً عن التحديات الداخلية الأخرى مثل جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والحفاظ على الهوية الوطنية وكيفية التناول الإعلامي والدرامي في هذا الإطار.

كما تطرق الحوار إلى القضية السكانية وأبـعـادهـا المختلفة وتأثيرها السلبي على مسيرة التنمية، وكذلك استراتيجية الدولة للإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن تناول عدد من المشروعات القومية الكبرى خاصة مبادرة «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصرى.



وقالت "الجمهورية" تحت عنوان "الرئيس يهنئ أقباط مصر بالخارج بعيد القيامة المجيد".

هنا الرئيس عبدالفتاح السيسي أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد.. وقال الرئيس السيسي في برقية تهنئة بهذه المناسبة - نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج أمس عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي “الأخوة والأخوات أبناء مصر الأقباط بالخارج يطيب لي أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد داعياً الله العلي القدير أن يجعله عيدا مباركا سعيدا وأن يعيده عليكم بكل الخير والبركات.. أتمنى لكم دوام التوفيق ولمصرنا العزيزة وشعبها المزيد من التقدم والرقي والازدهار وكل عام وأنتم بخير”.





