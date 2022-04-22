«فوربس»: زيادة كبيرة في الطلب السياحي وشركة عالمية توسع خطط رحلاتها لمصر

مع ذكرى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

أعلنت شركة السفر العالمية "كير أند داوني Ker & Downey"، وهي واحدة من شركات السفر الرائدة في العالم ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، عن خططها لتوسيع رحلاتها إلى مصر هذا العام، مشيرة إلى أن هناك زيادة كبيرة في الطلب السياحي على مصر في معدلات الحجز هذا الموسم، وفقاً لمجلة "فوربس" الأمريكية.

وذكرت المجلة، في تقرير على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، أن هذا الطلب المتزايد على زيارة مصر يأتي بالتزامن مع الذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، أحد أعظم الاكتشافات الأثرية في العالم على مر العصور، مشيرة إلى أن هناك ثقة من قبل السائحين في المقصد السياحي المصري ومعالم مصر السياحية ومواقعها الأثرية.

وأوضحت أن شركة كير أند داوني، الحاصلة على العديد من الجوائز المرموقة في قطاع السياحة العالمي تقديرا على تميزها وخبرتها في جميع مجالات صناعة السفر والسياحة، كانت قد أطلقت سلسلة من الرحلات المتميزة "LuxVenture" التي تهدف إلى الترويج لأفضل مواقع مصر السياحية، من رحلات نيلها الخصب، وأهرامات الجيزة إلى الرحلات الصحراوية "رحلات السفاري"، وغيرها من أماكن الجذب السياحي التي تزخر بها أرض الفراعنة.

ونقلت المجلة عن سارة موريس ، المديرة الإدارية لشركة Ker & Downey Africa، قولها في بيان صحفي، "نشهد زيادة كبيرة في الطلب إلى زيارة مصر ومعالمها السياحية، خصوصا سوق رحلات السفاري المصرية الذي يتطلع إلى العودة مرة أخرى على خريطة السفر في إفريقيا لاستكشاف آفاق جديدة..و للاستجابة لهذا الطلب المتزايد نقوم بتوسيع محفظة وجهاتنا ورحلاتنا إلى مصر."

ولفتت المجلة إلى أن شركة" كير أند داوني إفريقيا" تقدم رحلة إلى مصر مدتها تتراوح من ثمانية إلى أحد عشر يومًا، بأسعار تبدأ من 4195 دولارًا للفرد حسب مستوى الرحلة والخدمات الإضافية، تشمل خدمة المرشد السياحي ودليل متخصص في علم المصريات، بالإضافة إلى تقديم مسارات شاملة تقدم وصولاً خاصًا وحصريًا إلى بعض المعالم السياحية والمواقع التاريخية الأكثر شهرة ورواجًا في البلاد.

وأضافت الشركة "تختلف مسارات الرحلة اعتمادًا على اهتمام العملاء وطول الرحلة ، ولكن يمكن للمسافرين توقع كل شيء نقدمه في مصر، بدءًا من رحلات وادي الملوك وأبو الهول إلى المواقع الأثرية الأكثر رواجاً وحتى الجولات المصحوبة بمرشدين في المتحف المصري".

وكانت مجلة "فوربس" أكدت في تقرير الشهر الماضي على مواصلة مصر التزامها وجهودها في تطبيق تدابير وإجراءات صارمة للسلامة الصحية والوقائية لضمان سلامة المسافرين، مشيرة إلى مصر تسعى لطمأنة السياح حول العالم بأن السفر إليها آمن في الوقت الحالي، وتكثف جهودها لتعزيز قطاع السياحة وجذب المزيد من الزوار؛ من خلال التأكيد على أنها وجهة آمنة في ظل الظروف والتحديات العالمية الراهنة.