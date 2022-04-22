تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 22-4-2022

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس في مصر اليوم الجمعة 22-4-2022 الموافق 21 رمضان 1443 ارتفاعا في درجات الحرارة نهارا على كافة الأنحاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار، ونشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

ويتوقع الخبراء أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية ووسط سيناء حار نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويسود ليلا طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويتوقع الخبراء أن يوجد نشاط في حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على المحافظات والمدن الكبرى على مستوى الجمهورية:

القاهرة الصغرى 15 والعظمى 29

الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 24

طنطا الصغرى 13 والعظمى 27

شبين الكوم الصغرى 14 والعظمى 28

دمنهور الصغرى 14 والعظمى 26

بلطيم الصغرى 13 العظمى 22

مطروح الصغرى 13 والعظمى 23

السلوم الصغرى 14 والعظمى 23

سيوة الصغرى 12 والعظمى 29

بورسعيد الصغرى 15 العظمى 23

دمياط الصغرى 14 والعظمى 24

الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 27

المنصورة الصغرى 13 والعظمى 28

الإسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 30

السويس الصغرى 14 والعظمى 29

العريش الصغرى 13 والعظمى 22

رفح الصغرى 13 والعظمى 21

رأس سدر الصغرى 15 والعظمى 28

نخل الصغرى 13 العظمى 27

نويبع الصغرى 20 والعظمى 32

طابا الصغرى 20 والعظمى 33

كاترين الصغرى 12 والعظمى 27

الطور الصغرى 20 والعظمى 27

شرم الشيخ الصغرى 21 والعظمى 33

الغردقة الصغرى20 والعظمى 32

مرسى علم الصغرى 21 والعظمى 33

الفيوم الصغرى 14 والعظمى 31

بني سويف الصغرى 14 والعظمى 32

المنيا الصغرى 14 والعظمى 31

أسيوط الصغرى 15 والعظمى 30

سوهاج الصغرى 17 والعظمى 34

قنا الصغرى 19 والعظمى 36

الأقصر الصغرى 20 والعظمى 36

أسوان الصغرى 21 والعظمى 37

أبو سمبل الصغرى 21 والعظمى 36

الوادي الجديد الصغرى 18 والعظمى 34

شلاتين الصغرى 18 والعظمى 31

أبو رماد الصغرى 19 والعظمى 30

حلايب الصغرى 19 والعظمى 29

رأس حدربة الصغرى 20 والعظمى 30