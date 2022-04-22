الجمعة 22 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«أخبار فاتتك».. أزمة إنسانية جديدة في إقليم تيجراي وتجدد المواجهات بساحات «الأقصى»

اخبار فاتتك
اخبار فاتتك

شهد أمس الخميس العديد من الأحداث المهمة التي شغلت الرأي العام، وتصدرت عمليات البحث على محرك البحث «جوجل»، والتي ترصد «الدستور» أبرزها في نشرة «أخبار فاتتك»:

- مواجهات جديدة بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال في ساحات الاقصى

شهدت ساحات المسجد الأقصى تشهد مواجهات بين المصلين وقوات الأمن الإسرائيلية، وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن هناك إصابات بين صفوف المصلين في هذه المواجهات، عبارة عن 9 إصابات منهم إصابتين خطيرتين وتم تقديم الإسعاف الأولي للمصابين ونقلهم للمستشفى.
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مستوطنون يقتحون الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال لـ"اليوم الخامس" - اليوم السابع

- أزمة إنسانية جديدة في إقليم تيجراي

قال مسؤولون إن المستشفى الرئيسي في إقليم تيجراي الإثيوبي، أعاد 240 مريضا إلى منازلهم بعد نفاد إمدادات الغذاء في الأسبوع الماضي.
وجاء قرار مستشفى أيدر ريفيرال في مقلي عاصمة الإقليم، ليسلط الضوء على قلة المساعدات الغذائية التي تصل إلى الإقليم على الرغم من إعلان الحكومة في مارس عن هدنة أحادية للسماح بوصول المساعدات.
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أزمة تيغراي: تعبئة واسعة في الإقليم ضد الجيش الإثيوبي - BBC News عربي


 

- قرار جديد من الولايات المتحدة بشأن حصار البحر الأسود

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن الولايات المتحدة لن تشارك في أي محاولات لفك الحصار الذي تفرضه القوات الروسية على الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود.
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واشنطن: لن نشارك في أي محاولات لفك الحصار عن أوكرانيا في البحر الأسود - RT Arabic

 
- انخفاض جديد في أسعار النفط عالميا بحوالي 4%

تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، متجهة صوب انخفاض أسبوعي بنحو 4% متأثرة بتوقعات رفع أسعار الفائدة وضعف النمو العالمي ، وقيود مكافحة "كوفيد-19" في الصين التي أثرت سلبا على الطلب، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يدرس حظر واردات النفط الروسية.
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النفط يواصل خسائره مع طغيان القلق من الوباء على اجتماع "أوبك+"


 

- الحرب  "الأوكرانية- الروسية" تزيد وضع اللاجئين سوء في العالم

قال ممثل للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن الحرب القائمة في أوكرانيا جعلت الوضع بالنسبة للاجئين حول العالم أكثر صعوبة بكثير. 

وأضاف أنها أدت إلى تردي وضع عدد كبير من البشر، يبلغ تقريبا 84 مليون مشرد على سطح الأرض، وذلك لأن الطعام أصبح بالفعل أكثر ندرة وأعلى سعرا في جميع أنحاء العالم.

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حتى صباح اليوم.. 3 تطورات بارزة في رابع أيام الحرب الروسية الأوكرانية
فلسطين إسرائيل الولايات المتحدة المسجد الأقصى البحر الأسود مسجد الاقصي إقليم تيجراي

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ المؤامرة على الوطن العربى على الشاشة

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