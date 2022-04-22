«أخبار فاتتك».. أزمة إنسانية جديدة في إقليم تيجراي وتجدد المواجهات بساحات «الأقصى»

شهد أمس الخميس العديد من الأحداث المهمة التي شغلت الرأي العام، وتصدرت عمليات البحث على محرك البحث «جوجل»، والتي ترصد «الدستور» أبرزها في نشرة «أخبار فاتتك»:

- مواجهات جديدة بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال في ساحات الاقصى

شهدت ساحات المسجد الأقصى تشهد مواجهات بين المصلين وقوات الأمن الإسرائيلية، وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن هناك إصابات بين صفوف المصلين في هذه المواجهات، عبارة عن 9 إصابات منهم إصابتين خطيرتين وتم تقديم الإسعاف الأولي للمصابين ونقلهم للمستشفى.

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- أزمة إنسانية جديدة في إقليم تيجراي

قال مسؤولون إن المستشفى الرئيسي في إقليم تيجراي الإثيوبي، أعاد 240 مريضا إلى منازلهم بعد نفاد إمدادات الغذاء في الأسبوع الماضي.

وجاء قرار مستشفى أيدر ريفيرال في مقلي عاصمة الإقليم، ليسلط الضوء على قلة المساعدات الغذائية التي تصل إلى الإقليم على الرغم من إعلان الحكومة في مارس عن هدنة أحادية للسماح بوصول المساعدات.

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- قرار جديد من الولايات المتحدة بشأن حصار البحر الأسود

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن الولايات المتحدة لن تشارك في أي محاولات لفك الحصار الذي تفرضه القوات الروسية على الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود.

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- انخفاض جديد في أسعار النفط عالميا بحوالي 4%

تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، متجهة صوب انخفاض أسبوعي بنحو 4% متأثرة بتوقعات رفع أسعار الفائدة وضعف النمو العالمي ، وقيود مكافحة "كوفيد-19" في الصين التي أثرت سلبا على الطلب، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يدرس حظر واردات النفط الروسية.

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- الحرب "الأوكرانية- الروسية" تزيد وضع اللاجئين سوء في العالم

قال ممثل للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن الحرب القائمة في أوكرانيا جعلت الوضع بالنسبة للاجئين حول العالم أكثر صعوبة بكثير.

وأضاف أنها أدت إلى تردي وضع عدد كبير من البشر، يبلغ تقريبا 84 مليون مشرد على سطح الأرض، وذلك لأن الطعام أصبح بالفعل أكثر ندرة وأعلى سعرا في جميع أنحاء العالم.

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