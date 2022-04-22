الجمعة 22 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الدستور» تحصل على صور خاصة من داخل كواليس مسلسل «دايمًا عامر»

كواليس دايما عامر
كواليس دايما عامر

اقترب أبطال وصنّاع مسلسل "دايمًا عامر" من الانتهاء من تصوير المشاهد الأخيرة في المسلسل الذي يعرض ضمن ماراثون مسلسلات رمضان 2022، عبر قناة الحياة وقناة أون، بالإضافة إلى عرضه من خلال منصة واتش إت الإلكترونية.

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كواليس دايما عامر 

وعلمت "الدستور" من مصدر مطلع داخل فريق العمل على أنه متبقي أيام قليلة تفصل صناع وأبطال المسلسل على الانتهاء من تصوير المشاهد الأخيرة، ليحصل على الجميع على إجازته السنوية.

وحصلت "الدستور" على صور خاصة من داخل كواليس عمل مسلسل "دايما عامر"، والذي جمع الحب والتعاون والمودة والفكاهة بين أبطال والنجوم من الشباب والفتيات.
وتصدر المسلسل محركات البحث الإلكتروني ومواقع السوشيال ميديا المختلفة خاصًة بعد عرض الحلقة الـ٢٠ منه، وتركيزها على عدد من القضايا المهمة والمختلفة  عن التعليم أو أهمية التكنولوجيا في الحياة، وأهمية تعلّم المدرسين لها ليواكبوا الجيل الحالي من الطلاب.

 

مسلسل دايما عامر

وتدور أحداث مسلسل “دايما عامر” حول مناقشة قضية هامة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية، وهي مشكلة التعليم في مصر، خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة، ويركز المسلسل على إبراز مقاصد مصر السياحية كالغردقة وسهل حشيش والأقصر وأسوان، وتم تصوير كل مشاهد الغردقة داخل منتجعى الباتروس سيتادل سهل حشيش ومنتجع ألف ليلة وليلة بالغردقة.

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كواليس دايما عامر 

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، وصلاح عبدالله، ولبلبة، وميرنا نورالدين، ونضال الشافعي، وعمرو عبدالجليل، ومحمد ثروت، وكريم عفيفي، ومحمد محمود، وأحمد الشامي، وسماء إبراهيم، وسينتيا خليفة، وعدد من الوجوه الشبابية منهم يوسف وائل نور، ولمى كتكت، ومنار عبدالحليم، ويارا المليجي، تأليف ورشة كتابة، ومن إخراج مجدي الهواري.

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كواليس دايما عامر 
مسلسل دايما عامر دايما دايما عامر الدستور صور كواليس مسلسل دايما عامر

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