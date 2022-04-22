الجمعة 22 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اليابان تعتزم طرح 4.78 مليون برميل من احتياطياتها النفطية للبيع فى مزاد

النفط
النفط

قالت وزارة الصناعة اليابانية اليوم الجمعة إنها ستقيم مزادا في العاشر من مايو  لبيع 4.78 مليون برميل من احتياطيات النفط الاستراتيجية في إطار سحب من الاحتياطيات تنسقه وكالة الطاقة الدولية لتهدئة ارتفاع أسعار الخام.

 

 وفي فبراير الماضي، أعلنت اليابان أنها ستبيع النفط الخام من احتياطيها الاستراتيجي، وهي المرة الثانية، التي تقوم فيها بذلك، في أعقاب نداءات من الولايات المتحدة للمساعدة في كبح جماح الأسعار.
و نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة قولها إنه سيتم طرح 1.6 مليون برميل، في المناقصات، التي تستمر حتى التاسع من مارس المقبل، وسيتم التسليم اعتبارا من 20 إبريل.

يأتي ذلك في أعقاب بيع حوالي 630 ألف برميل من النفط الخام العماني، في ديسمبر الماضي، كجزء من جهود دولية، لكبح جماح الأسعار.
 

وتأتي عملية البيع في إطار جهود لاستبدال النفط الياباني، طبقا للوزارة، التي لم يتسن الوصول إليها على الفور، لتأكيد ما إذا كان ذلك جزء من جهود بقيادة أمريكية أم لا.

وعلى الصعيد الاقتصادي، قالت مصادر تجارية ، إن خام دبي النفطي ارتفع إلى مستوى قياسي هذا الأسبوع في حين قفزت فروق الأسعار في السوق الفورية للخام الروسي تحميل أبريل إلى أعلى مستوياتها في عامين في آسيا إذ عادت الأسعار لمستوياتها قبل جائحة فيروس كورونا.


وزاد شح الإمدادات عالميا مع تأخر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في الوفاء بالتزاماتهم بزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا كل شهر.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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