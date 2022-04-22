الجمعة 22 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

يون يطالب قطاع الأعمال ببذل الجهود لاستضافة معرض إكسبو الدولى 2030 فى بوسان

يون سيوك يول
يون سيوك يول

طلب الرئيس المنتخب لكوريا الجنوبية يون سيوك-يول اليوم الجمعة من رجال الأعمال الكوريين الجنوبيين العمل معا لضمان فوز مدينة بوسان الساحلية في البلاد باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030.

 

جاء ذلك في اجتماعه مع كبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعات الكورية الجنوبية الكبرى، في غرفة التجارة و الصناعة في بوسان.

 

وطلب يون من قطاع الأعمال أن يلعب "دورا نشطا" في مساعدة بوسان لاستضافة معرض إكسبو الدولي.

 

واتفق المشاركون على العمل معا "كفريق واحد" لجعل بوسان مدينة مضيفة جديدة للمعرض من خلال شبكاتهم العالمية الواسعة وقنواتهم التسويقية، وفقا لغرفة التجارة والصناعة الكورية.

 

وتتنافس بوسان، ثاني أكبر مدينة في كوريا الجنوبية على الساحل الجنوبي الشرقي، مع روما، وموسكو، والرياض في المملكة العربية السعودية، ومدينة أوديسا الأوكرانية.

 

وسيعلن المكتب الدولي للمعارض المشرف على المعرض عن المدينة المضيفة في شهر نوفمبر من العام المقبل.

 

ويعد معرض إكسبو الدولي أحد أكبر المهرجانات الدولية إلى جانب كأس العالم والأولمبياد. تشير التقديرات إلى أن استضافة معرض إكسبو سيحدث آثارا اقتصادية بقيمة 61 تريليون وون (49.1 مليار دولار أمريكي).

 

واستضافت كوريا الجنوبية المعارض المتخصصة في دايجون في عام 1993 وفي يوسو في عام 2012، لكنها لم تستضيف معرضا عالميا يغطي مجموعة واسعة من الموضوعات.

 

إذا نجحت كوريا الجنوبية في استضافة معرض إكسبو 2030 العالمي، فستكون قد نظمت جميع الأحداث الدولية الرئيسية الثلاثة - معرض إكسبو العالمي، وا لأولمبياد، وكأس العالم لكرة القدم.

 

واستضافت كوريا الجنوبية أول دورة ألعاب صيفية في البلاد في عام 1988، تليها كأس العالم 2002، واستضافت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في عام 2018 في بيونج تشانج.


 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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