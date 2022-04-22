الحلقة الـ20.. «دايما عامر» يسلط الدور على قضية الرفق بالحيوان

أوضحت الحلقة الـ 20 من مسلسل "دايما عامر" الذي يعرض عبر شاشة قناة الحياة في تمام الساعة 7:40 دقيقة مساءً وعبر القنوات المختلفة، بالإضافة إلى عرضه عبر منصة "واتش ات" الإلكترونية، ضمن الماراثون الرمضاني لعام 2022، أهمية الحفاظ على أرواح الحيوانات في الشارع والابتعاد عن أذيتهم “الرفق بالحيوان”.

وظهر هذا من خلال أحداث الحلقة الـ20 لمسلسل "دايما عامر"، عندما أوقفت الفنانة سنتيا خليفة والتي تجسد شخصية ميس ماهيتاب مدرسة الألعاب بمدرسة رؤية الدولية التي طلبت من ميس فدوى مدرسة الموسيقي والتي تؤديها الفنانة ميرنا نور الدين، إيقاف السيارة، لتقف أمام كلب في الشارع وتقرر إخراج الطعام له وتضعه على يديها وتطعمه.

وبدأت الحلقة الـ20 من مسلسل "دايما عامر" بحديث مستر عامر عبد الرازق، والذي يجسد شخصيته الفنان مصطفي شعبان، مع ميس زهرة قنديل، مديرة مدرسة رؤية الدولية، أثناء طابور المدرسة للحديث عن شروط الاشتراك في المسابقة الخاصة برحلة الأقصر وأسوان.

يُجدر الإشارة إلى أن مسلسل “دايما عامر” يناقش قضية هامة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية، وهي مشكلة التعليم في مصر، خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة، ويركز المسلسل على إبراز مقاصد مصر السياحية كالغردقة وسهل حشيش والأقصر وأسوان، وتم تصوير كل مشاهد الغردقة داخل منتجعى الباتروس سيتادل سهل حشيش ومنتجع ألف ليلة وليلة بالغردقة.

مسلسل دايما عامر

جدير بالذكر أن المسلسل من بطولة عدد كبير من الفنانين مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، طارق عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سما إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، والعمل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.