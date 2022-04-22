أدعية يجب ترددها قبل أذان المغرب

يبحث العديد من المؤمنين عبر محرك البحث جوجل عن أفضل وأحب الأدعية التي يمكن ترددها قبل أذان المغرب في العشر الأواخر من شهر رمضان، حيث يكثرون من العبادة والصلاة والسلام علي سيدنا محمد.

يتقرب العباد من ربهم في العشر الأواخر العشر التي يعتق فيها الرقاب من النار حيث إن للمؤمن دعوه قبل الفطار دعوة لاترد، والله عزوجل اخفى عنا ليلة القدر لما تحمله من فضل كبير، حتى يتسابق عباده على الطاعة والمغفرة، والإكثار من تلاوة القرآن والدعاء، والصلاة على النبي.

نرصد في التقرير التالي أفضل الأدعية المستحابة ترددها قبل المغرب بساعة:

- "يارب اكتبنا من المتقين ومن المقربين، يارب اكتبنا من المحسنين ومن الصادقين، يارب اجعلنا ممن، رضيت عنهم ورضوا عنك، يارب اجعلنا من المخبتين، وممن أحببتهم وأحبوك، ومن الذين لهم منك الحسنى وزيادة".

ــ "يارب اجعلنا من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب.. يارب واكتبنا من الذين عفوت عنهم ورضيت عنهم، يارب اجعلنا من الذين سبقت لهم منك الحسنى".

ــ "يارب اكتبنا من الذين زحزحوا عن النار وادخلوا الجنة، يارب اجعلنا من الذين تقول لهم سترتها عليكم في الدنيا وأسترها عليكم اليوم".

ــ "يارب اكتبنا من الذين قلت لهم رضيت عنكم فلا اسخط أبدا، يارب اجعلنا من الذين لا تلفح وجوههم النار".

أفضل الأدعية قبل آذان المغرب:

1- اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني.

2- اللهم إنا نسألك الحسنى وزيادة.

3- اللهم بلِّغنا ليلة قدرك وارزقنا فيها على قَدَر قدرك.

4- اللهم افتح بيني وبين رزقي وأمنياتي.

5- اللهم اعتق رقبتي من النار.

6- اللهم اغفرلنا وارحمنا وعافنا وارزقنا يارب.

7- اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

8- اللهم قربني منك وإليك اللهم ردني إليك رداً جميلاً.