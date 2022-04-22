الجمعة 22 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة: ألمانيا تمنح أوكرانيا 37 مليون يورو لجهود إعادة الإعمار

أوكرانيا
أوكرانيا

ذكرت صحيفة أوكسبورجر ألجماينه الألمانية اليوم الجمعة نقلا عن مصادر في وزارة التنمية أن ألمانيا ستمنح أوكرانيا 37 مليون يورو (40.12 مليون دولار) إضافية لجهود إعادة الإعمار.
 

وقالت الصحيفة إن نحو 22.5 مليون يورو ستخصص إلى إعادة إعمار شبكة الكهرباء الأوكرانية في حين ستستخدم 14.4 مليون يورو إضافية لإعادة بناء الشقق السكنية التي دمرتها القوات الروسية وكذلك للمعدات الطبية.
 

ونقلت الصحيفة عن وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية سفينيا شولتسه "أعادت وزارتي تخصيص هذه الأموال عبر برنامج طوارئ".

 وفي سياق متصل، يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس إطلاع لجنة شؤون الدفاع في البرلمان على توريدات الأسلحة لأوكرانيا، في الجلسة المقبلة للجنة.
 

وجاء في خطاب موجه إلى المستشار من رئيسة اللجنة ماري-اجنيس شتراك-تسيمرمان: «سأكون سعيدا إذا سمح جدول مواعيدكم بالمشاركة».

وأضافت السياسية التي تنتمي للحزب الديمقراطي الحر أن مأساة الحرب في أوكرانيا «تزداد من يوم لآخر».

وتابعت شتراك- تسيمرمان أن الوضع في مدينة ماريوبول والمعاناة اللانهائية للمدنيين المحاصرين هناك وضع أمام أعيننا بشكل مؤثر وحشية إدارة الحرب من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعلى صعيد آخر، أفادت صحيفة Deutsche Wirschafts Nachrichten الألمانية بأن برلين ستدفع هذا العام ثمنا قياسيا مقابل توريدات النفط والغاز من روسيا.

وحسب تقرير الصحيفة، فإن نفقات ألمانيا على شراء النفط الروسي ستزداد هذا العام من 11.4 مليار يورو إلى 14.3 مليار، وعلى الغاز قد تزداد من 8.8 مليار يورو في العام الماضي إلى 17.6 مليار هذا العام، إضافة إلى ذلك، ستدفع ألمانيا نحو ملياري يورو مقابل الفحم الروسي.

وتعاني ألمانيا ودول غربية أخرى من ارتفاع أسعار النفط والغاز في أعقاب فرضها عقوبات ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، فيما تعتزم أوروبا تقليص اعتمادها على حوامل الطاقة الروسية.

وتخطط برلين للتخلي عن الفحم والنفط الروسيين مع نهاية العام الحالي، وبحلول منتصف 2024 عن الغاز الروسي الذي تشكل مشترياته 55% من حجم الغاز الذي تستورده ألمانيا، التي تعول على إيجاد بديل عبر مشتريات الغاز المسال من الولايات المتحدة وقطر وغيرهما من الدول.

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وائل لطفي

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