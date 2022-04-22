الجمعة 22 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الحلقة 20.. محاولة «ميس زهرة» للدمج بين الناشونال والإنترناشونال فى «دايمًا عامر»

مصطفي شعبان
مصطفي شعبان

بدأت الحلقة الـ20 من مسلسل "دايمُا عامر" بحديث مستر عامر عبد الرازق، والذي يجسد شخصيته الفنان مصطفى شعبان، مع ميس زهرة قنديل، مديرة مدرسة رؤية الدولية، أثناء طابور المدرسة للحديث عن شروط الاشتراك في المسابقة الخاصة برحلة الأقصر وأسوان.

 

وقال مستر عامر عبد الرازق، والذي يلعب شخصيته الفنان مصطفي شعبان: "الحقيقة بعد ما قرأنا رسائلكم الجميلة واللي آأنا لاحظت أن فيه رسائل فيها أسلوب بديع ومهذب وراقي، فإن قرار ميس زهرة هتقوله بنفسها"، لتكمل الأخيرة حديثها قائلًة: "إحنا قررنا تحويل النشاط دا لمسابقة واللي هينجح فيها هيطلع معايا رحلة الأقصر وأسوان، وهيشارك في الفعاليات، ولأول مرة الرحلة هتكون مشتركة بين الناشونال والإنترناشونال بناءً على توصية من الدكتور عامر".

 

ليكمل مستر عامر عبدالرازق حديثه عن شروط الاشتراك في المسابقة قائلًا: "ركزوا معايا يا أولاد، المسابقة دي هتكون عبارة إن كل واحد هيتخيل هيبقي فين بعد 10 سنين من دلوقتي، بتحلمي تكوني فين، بتشتغلي إيه أو شكل بيتك إيه ويكتب الحلم بتاعه وإزاي هيقدر يحققه، اتمني كلكوا تشتركوا".

 

يُجدر الإشارة إلى أن مسلسل “دايمًا عامر” يناقش قضية هامة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية، وهي مشكلة التعليم في مصر، خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة، ويركز المسلسل على إبراز مقاصد مصر السياحية كالغردقة وسهل حشيش والأقصر وأسوان، وتم تصوير كل مشاهد الغردقة داخل منتجعى الباتروس سيتادل سهل حشيش ومنتجع ألف ليلة وليلة بالغردقة.

 

مسلسل دايما عامر

المسلسل من بطولة عدد كبير من الفنانين مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، طارق عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سما إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، والعمل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.

مسلسل دايما عامر دايما عامر الحلقة ال20 الفنان مصطفى شعبان مصطفى شعبان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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