الجمعة 22 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

26.92 مليار دولار أمريكي... حجم الاستثمار المباشر الصيني غير المالي في الخارج في الربع الأول من عام 2022

حجم الاستثمار المباشر الصينى غير المالى فى الخارج يصل إلى 170.95 مليار يوان

الدولار
الدولار

أظهرت نتائج أرقام رسمية أصدرتها وزارة التجارة الصينية،  أن حجم الاستثمار المباشر الصيني غير المالي في الخارج وصل إلى 170.95 مليار يوان، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2022، بزيادة 6.3 بالمائة على أساس سنوي.

 

وأضافت الوزارة أنه ومن حيث القيمة بالدولار الأمريكي، ارتفع حجم الاستثمار المباشر الصيني غير المالي في الخارج بنسبة 8.5 بالمائة على أساس سنوي، ليصل إلى 26.92 مليار دولار أمريكي.

 

وخلال الربع الأول من العام الجاري، ازداد الاستثمار المباشر الصيني غير المالي إلى دول "الحزام والطريق"، بنسبة 19 بالمائة على أساس سنوي، ليصل إلى 5.26 مليار دولار أمريكي، حسبما كشفت الأرقام.

 

من ناحية أخرى، بلغ حجم الاستثمار في مجال البيع بالجملة والتجزئة 5.45 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 36.3 بالمائة على أساس سنوي، فيما ازداد الاستثمار في قطاع التصنيع بنسبة 13.3 بالمائة على أساس سنوي.

مليار دولار الصين الاستثمار مالي الصينى دولار أمريكي أمريكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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