الذهب ينخفض مع زيادة العائد على سندات الخزانة الأمريكية

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة بفعل ضغوط زيادة العائد على سندات الخزانة الأمريكية ويتجه صوب أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع.



وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الإخبارية الفرنسية، بحلول الساعة 0049 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1950.01 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1952 دولارًا للأوقية.



وتراجع الذهب بنحو 1.3 بالمئة خلال الأسبوع وواصل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام.

الزيادة مع تصريحات متشددة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخصوص سياسة رفع أسعار الفائدة، و هو ما يعزز توقعات بأن المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة على نحو سريع وكبير في إطار التصدي لزيادة التضخم.



والذهب شديد الحساسية لرفع أسعار الفائدة الأمريكية في المدى القصير وزيادة العائد على سندات الخزانة لأن ذلك يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.3 بالمئة إلى 24.56 دولار للاوقية. وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 966.56 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2423.81 دولار للأوقية.

والجمعة الماضية، أوقف سوق لندن للبلاديوم من قوائم تسليم البضائع وقوائم اعتماد الإسفنج مع الاستمرار في السماح للمصانع الروسية بتوريد المعادن الثمينة إلى مركز التداول، ثم علقت شركة CME Group Inc على الوضع المعتمد لضمان وتسليم بعض العلامات التجارية البلاتينية والبلاديوم من المصفاة حتى إشعار آخر.

وتم تداول العقود الآجلة للذهب في يونيو على 1971.10 دولار للأوقية (الأونصة) وقت كتابة الخبر، بارتفاع نسبته 0.25%، بحسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية.