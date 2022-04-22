نيوزيلندا تستعد لملحق كأس العالم بمباراة ودية أمام بيرو

قال الاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن المنتخب الوطني سيواجه بيرو في مباراة ودية استعدادا لمواجهة كوستاريكا في الملحق المؤهل لكأس العالم.

وستقام المباراة في إسبانيا في الخامس من يونيو قبل تسعة أيام من مواجهة كوستاريكا في الدوحة.

كما ستخوض نيوزيلندا مباراة ودية أخرى في قطر في التاسع من يونيو. وفازت بيرو 2-صفر على نيوزيلندا في مجموع المباراتين في ملحق كأس العالم 2018، وستواجه أستراليا أو الإمارات في الملحق المؤهل إلى قطر.

وقال داني هاي مدرب نيوزيلندا في بيان "بيرو فريق قوي وهو المصنف 22 عالميا، لكننا بحاجة إلى مثل هذه التحديات لو أردنا المنافسة على أعلى مستوى.

و"(بيرو) ستخوض المواجهة الأخرى للملحق ضد أستراليا أو الإمارات لذا فهي المنافس المثالي لنا".

وأضاف "من الجيد أن نخوض مباراة ودية في الدوحة من أجل التعود علي الأجواء".

وتأهلت نيوزيلندا إلى كأس العالم مرتين الأولى في 1982 والثانية في 2010 عندما ودعت البطولة بعد التعادل ثلاث مرات في دور المجموعات.