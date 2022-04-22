منها حفل السورية لينا شاماميان.. سهرات فنية رمضانية اليوم

يواصل قطاع شئون الإنتاج الثقافى، فعاليات الليلة الـ١٢ للنسخة السادسة من برنامج "هل هلالك"، مساء اليوم الجمعة، الذى يقدمه القطاع مجانا للجمهور يوميا فى الثامنة والنصف مساء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وتستمر ليالى البرنامج حتى ٢٤ رمضان .

تتضمن فعاليات الليلة أمسية شعرية غنائية، يقدمها الشاعر والكاتب الصحفى محمد أحمد بهجت، بمشاركة فرقة الفنان محمد باهر الموسيقية، ويشدو الفنانون "مالك فارس، ألحان باهر، محمد فوزى" بأشهر الأغانى لكبار نجوم الطرب .

ويستمتع الجمهور كل ليلة، برائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوى، أوبريت "الليلة الكبيرة"، الذى يقدمه البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر، وإخراج صلاح السقا .

وفى "ركن الطفل" الذى يحرص القطاع كل عام على تقديمه للأطفال يوميا بهدف تنمية قدراتهم، من خلال مجموعة من الورش الفنية، يتدرب الطفل فيها على عمل نماذج لأهم سمات شهر رمضان الكريم، إلى جانب عمل نماذج أخرى محببة للأطفال تحت إشراف الفنانة "سها كحيل" .

حفل الفنانة السورية لينا شاماميان

في سياق متصل، تتوالى الأمسيات التى تنظمها دار الأوبرا المصرية خلال شهر رمضان المعظم، حيث تحيى المطربة السورية لينا شاماميان وفرقتها، حفلا فى التاسعة والنصف مساء اليوم على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة.

يتضمن البرنامج مجموعة من أعمالها الخاصة موزعة بأسلوب جديد منها بالي معاك، هالأسمر اللون، على موج البحر، هنشوف ونعيش الى جانب عدد من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة باسلوبها المميز .

الجدير بالذكر أن السورية لينا شاماميان من مواليد دمشق عام 1980، قدمت العديد من الأعمال الناجحة خلال مسيرتها الفنية التى امتدت لـ20 عامًا ونجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة.



نور النبي بقبة الغوري والمولوية بالإسكندرية

وفى إطار الاحتفالات الفنية والثقافية التى يقيمها قطاع صندوق التنمية الثقافية بمراكز الإبداع التابعة له خلال شهر رمضان المعظم، يقام اليوم عدد من الأنشطة بعدد من مراكز الابداع التابعة له.

يستضيف مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، ليلة روحانية ذات طابع خاص لفرقة "نور النبي" والتى تقدم مجموعة من الأناشيد والابتهالات الدينية في مدح رسول الله منها "مولاي صلى وسلم دائماً أبداً"، "أجمل الأنبياء"، "نبينا نبينا"، "ياحمزة يا عم النبي"، "طلع البدر علينا" وغيرها.

جدير بالذكر أن فرقة نور النبي أسسها المنشد عبد الله بكير الشاذلى في يناير 2018، ويتميز أفراد الفرقة بأنهم متنوعون في مشاربهم الصوفية فهم لا يتبعون طريقة صوفيه واحدة مما أثرى أعمالهم التى تميزت بالتنوع.

وفي ساحة قصر الأمير طاز بحي الخليفة، يقدم أوركسترا بيت العود مجموعة من أجمل المقطوعات الموسيقية منها "قلبي دليلي"، "وطني حبيبي" ، بالإضافة إلى مؤلفات كبار الملحنين المصريين والعرب منهم محمد عبد الوهاب ونصير شمة.

وفي قصر بشتاك بشارع المعز، تحيي فرقة الخان حفل غنائي بقيادة الفنان فادي مغربي، والتى تقدم مجموعة من الأغاني التراثية القديمة والمعاصرة برؤية مبتكرة، من أبرزها "راجعين يا هوا" ، "عوج الطاقية" ، "ما بلاش اللون دا معانا" وغيرها.

يذكر أن فرقة الخان تأسست عام 2014 على يد الفنان فادي مغربي والتى تقدم الموسيقي العربية التراثية برؤية إبداعية جديدة.

أما بيت السحيمي بشارع المعز، يستضيف ليلة تراثية جديدة مع عروض الأراجوز وخيال الظل.

وفي الإسكندرية، بمركز إبداع الحرية، يلتقي جمهور الثغر مع عروض فرقة المولوية المصرية بقيادة الفنان الكبير عامر التوني والذي يقدم بصحبة فرقته حالة روحانية تتضمن مزيج من التنورة والإنشاد الديني والإبتهالات والقصائد منها "والله ما طلعت شمس ولا غربت" ، "مليحاً قد تجلى" ، "نور الله" وغيرهأ.



