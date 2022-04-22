الجمعة 22 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

غينيا الاستوائية تعلق إبحار مئات السفن تعمل بصورة غير قانونية

سفينة
سفينة

أعلنت حكومة مالابو اتخاذ تدابير ضد 395 سفينة تعمل بصورة "غير قانونية" وترفع علم غينيا الاستوائية، بعد غرق ناقلة نفطية ترفع علمها قبالة السواحل التونسية.

وأعلنت حكومة البلاد اعتماد نظام جديد لضمان عدم رفع أي سفينة علم البلاد لغايات احتيالية.

وكتب نائب رئيس البلاد ونجله تيودورو انغويما اوبيانغ مانغي على "تويتر": "هناك أكثر من 300 سفينة في مختلف أنحاء العالم تعمل بصورة غير قانونية رافعة علمنا".

وأضاف: "وضعنا الأربعاء آلية لحل هذه المشكلة وتجنبها مستقبلا.. لا يجوز أن يكون علم غينيا الاستوائية واجهة لاحتيال دولي".

وأعلنت الحكومة في بيان أن "نائب الرئيس يعارض تماما إصدار وزارة النقل أو أي هيئة أو فرد تصاريح لمالكي سفن تحوم شكوك حول منشئها"، مشيرة إلى أنه "لن يتم إصدار أي تراخيص دولية جديدة إلى أن تنجلي هذه المسألة".

وتم إنقاذ طاقم السفينة "كسيلو"، وخلص تقرير إلى أن حمولة السفينة التي كانت متجهة إلى مالطا والبالغة 750 طنا من الوقود لم تتسرب إلى المياه، فيما فتحت السلطات التونسية تحقيقا في الواقعة لكشف ملابسات الغرق والتثبت من طبيعة نشاط السفينة، والتعرف على تحركاتها في الآونة الأخيرة.

وكانت السفينة "كسيلو"، التي ترفع علم غينيا الاستوائية قادمة من ميناء دمياط المصري ومتجهة إلى مالطا، لكن حالت صعوبات دون مواصلة مسارها نظرا لسوء الأحوال الجوية وهيجان البحر.

غينيا الاستوائية غير قانونية قانونية تونس الاستوائية حادث غرق تعمل بصورة

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وائل لطفي

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