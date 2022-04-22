الجمعة 22 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

إقبال جماهيرى كبير فى الليلة الـ11 لبرنامج «هل هلالك»

هل هلالك
هل هلالك

انطلقت فعاليات الليلة الـ١١ للنسخة السادسة من برنامج "هل هلالك"، أمس الخميس، تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبرئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، الذى يقدمه القطاع مجانا للجمهور يوميا فى الثامنة والنصف مساء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وتستمر ليالى البرنامج حتى ٢٤ رمضان.

وقد شهدت الليلة إقبالا جماهيريا كبيرا، لمشاهدة الفن الشعبى المصرى واستعراضاته، حتى امتلأت جنبات المسرح عن آخرها، وافترش الجمهور أرض المسرح، وتفاعلوا مع الفقرات بالتصفيق الحاد.

وشارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، بمجموعة من روائع رائد استعراضات الفن الشعبى الفنان محمود رضا، على أنغام الموسيقار على إسماعيل، حيث قدمت فرقة رضا بإشراف الفنانة إيناس عبد العزيز مدير عام الفرقة، منها "حلاوة شمسنا، الاسكندراني، يامراكبي، الكرنبة، التنورة، موشح غريب الدار، النوبة".

كما شارك البيت بفقرات شيقة من فنون السيرك القومى، تحت إشراف الفنان وليد طه مدير عام السيرك القومى، حيث قدم نجوم السيرك باقة متنوعة من الفقرات التى تعشقها الأسرة المصرية بمختلف أعمارها، منها "الساحر، التوازن، جونجلير، كاوتشوك" .

ويستمتع الجمهور كل ليلة، برائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوى، أوبريت "الليلة الكبيرة"، الذى يقدمه البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر، وإخراج صلاح السقا.

وفى "ركن الطفل" الذى يحرص القطاع كل عام على تقديمه للأطفال يوميا بهدف تنمية قدراتهم، من خلال مجموعة من الورش الفنية، يتدرب الطفل فيها على عمل نماذج لأهم سمات شهر رمضان الكريم، إلى جانب عمل نماذج أخرى محببة للأطفال تحت إشراف الفنانة "سها كحيل".

هل هلالك
هل هلالك
برنامج هل هلالك إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المخرج خالد جلال مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية المخرج عادل عبده

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ المؤامرة على الوطن العربى على الشاشة

الأكثر قراءة

«افتحوا 3 مقابر»: جدة أشقاء البالطو الأبيض تكشف تفاصيل «مكالمة الموت»

أول ظهور لفتيات المترو: «السيدة شتمتنا وقالت سيبين جسمكم للرجالة تنهش فيه» (فيديو)

الاختيار 3 الحلقة 20.. تسريب للشاطر ومرسي يهاجمان عصام سلطان: «رشوة وانحرافات قوية»

«محارب يتمم صفقة الأسلحة».. تفاصيل الحلقة 20 من مسلسل «جزيرة غمام»

خريطة تحويلات مرورية بمحور المشير

اعرف موعد صرف معاشات شهر مايو 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الوصي الهاشمي وحقائق تؤكد حصانة القدس.. أمام اللجنة الوزارية العربية بعمان

محمد العسيري

فى جزيرة غمام.. من ذاق عرف

محمد المعتصم

المؤلفون فى الأرض «2» عبدالرحيم كمال.. الألفة

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو والسودان «٢-٢»

د. بهي الدين مرسي

«الرحبانية... تزوجا أنغام الغرب وأنجبا طرب الشرق»

ماجد حبته

حصاد توشكى الخير

محمد عبدالعزيز

إعلان.. إعلان.. إعلان

القس. رفعت فكرى

الغردقة.. والتلاحم الوطني

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد في القدس

ملك الأردن: يجب على إسرائيل احترام الوضع التاريخي والقانوني في الأقصى

فلسطين: إسرائيل تعمل على تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى