إقبال جماهيرى كبير فى الليلة الـ11 لبرنامج «هل هلالك»

انطلقت فعاليات الليلة الـ١١ للنسخة السادسة من برنامج "هل هلالك"، أمس الخميس، تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبرئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، الذى يقدمه القطاع مجانا للجمهور يوميا فى الثامنة والنصف مساء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وتستمر ليالى البرنامج حتى ٢٤ رمضان.

وقد شهدت الليلة إقبالا جماهيريا كبيرا، لمشاهدة الفن الشعبى المصرى واستعراضاته، حتى امتلأت جنبات المسرح عن آخرها، وافترش الجمهور أرض المسرح، وتفاعلوا مع الفقرات بالتصفيق الحاد.

وشارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، بمجموعة من روائع رائد استعراضات الفن الشعبى الفنان محمود رضا، على أنغام الموسيقار على إسماعيل، حيث قدمت فرقة رضا بإشراف الفنانة إيناس عبد العزيز مدير عام الفرقة، منها "حلاوة شمسنا، الاسكندراني، يامراكبي، الكرنبة، التنورة، موشح غريب الدار، النوبة".

كما شارك البيت بفقرات شيقة من فنون السيرك القومى، تحت إشراف الفنان وليد طه مدير عام السيرك القومى، حيث قدم نجوم السيرك باقة متنوعة من الفقرات التى تعشقها الأسرة المصرية بمختلف أعمارها، منها "الساحر، التوازن، جونجلير، كاوتشوك" .

ويستمتع الجمهور كل ليلة، برائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوى، أوبريت "الليلة الكبيرة"، الذى يقدمه البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر، وإخراج صلاح السقا.

وفى "ركن الطفل" الذى يحرص القطاع كل عام على تقديمه للأطفال يوميا بهدف تنمية قدراتهم، من خلال مجموعة من الورش الفنية، يتدرب الطفل فيها على عمل نماذج لأهم سمات شهر رمضان الكريم، إلى جانب عمل نماذج أخرى محببة للأطفال تحت إشراف الفنانة "سها كحيل".