وفاء عامر عن لوكيشن «جزيرة غمام»: لازم يكون مزارًا سياحيًا

حالة من البهجة والسعادة أضفاها مسلسل "جزيرة غمام"، بمجرد عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2022، فقاده جمهوره لتصدر التريند ومحركات البحث الإلكتروني "جوجل" منذ عرض أولى حلقاته، والتي جذبت المشاهد في البيوت المصرية خاصًة بسبب الديكور ولوكيشن التصوير وطريقة التصوير الخاصة به.

واليوم انتهى صنّاع وأبطال مسلسل "جزيرة غمام" من التصوير ليقول المخرج "فركش" للعمل، ومن ثم قررت الفنانة وفاء عامر، والتي تلعب شخصية "هلالة"، التقاط عدد من الصور والفيديوهات عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لـ"لوكيشن التصوير".

وفي تصريح سابق للفنانة وفاء عامر، طالبت بجعل لوكيشن تصوير مسلسل "جزيرة غمام" ليكون مزارا سياحيا بسبب عبقريته وجمال تفاصيله، مؤكدًة: "المكان فعلًا خيالي لو أي حد جاله هينبهر به ولو بقي مزار سياحي الناس كلها هتهتم به".

مسلسل جزيرة غمام

ويعرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عزالدين، على قناة الحياة، في تمام الساعة 10:30 مساءً، وحلقة الإعادة وتعود أحداث المسلسل إلى الوراء لأكثر من 100 عام، في إحدى القرى الموجودة على البحر الأحمر، وفى تلك الجزيرة يكشف كيف أثر الوافدين على الهدوء الذي يسكن تلك المدينة، بالإضافة إلى الطمع والنفوس البشرية غير السوية وتحديداً بين الأخوة، والتي تحول هذا الأمان الذي يعم القرية إلى فوضى عارمة.

يذكر أن مسلسل "جزيرة غمام" إنتاج شركة سينرجى، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، ومدير التصوير اسلام عبد السميع وتصميم الأزياء الدكتورة سامية عبد العزيز والموسيقي التصويرية شادي مؤنس وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر.