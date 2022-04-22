الحلقة الـ 20 من «ملف سرى» تثير رواد مواقع التواصل الاجتماعى

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي- "فيس بوك، وتويتر"- مع أحداث الحلقة الـ٢٠ من مسلسل ملف سري، الذي يتصدى فيه المستشار يحيى، والذي يلعب دوره الفنان هاني سلامة، لعائلة المالكي، التي تعمل في غسيل الأموال.

وكان على رأس المتابعين الفنان إيهاب توفيق، الذي دون عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا: "‏‎الحدث الأبرز من حلقة العشرون من "ملف سري، استيقاظ ‎هاني سلامة من غيبوبة الموت بعد محاولة قتله، وشرارات الحب نحو ‎مريم، وظهور جريمة قتل ‎هارون المالكي لزوجته في أحداث المسلسل".

كما قال رمزي نواف، إنه سعيد بالاداء العظيم من الممثلين، وفكرة مسلسل ملف سري، والمفاجأت المتلاحقة فيه، معقبًا:"‏هاني سلامة عودنا على الأعمال الفنية التقيلة والمميزة".

واشتدت ريم مجدي، بمسلسل ملف سري قائلة: "‏أنا كل مرة بقدر أتوقع أحداث أي مسلسل، وبالنسبه ليا بيكون عادي ومكشوف، لأول مرة يكون عندي الحماس إنى أعرف الأحداث وإيه اللي هيحصل ومعرفش أتوقع حاجة في مسلسل ‎ملف سري".

مسلسل «ملف سري»

«ملف سري» بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي، وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار، ومحمد محمود عبد العزيز.

وتدور الأحداث حول المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذى يجسد دوره هاني سلامة، ويعتبر مثالًا للشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصري، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.

يعرض مسلسل ملف سري يوميًا على العديد من القنوات، منها قناة «الحياة» في تمام الساعة 9 مساءً، ويعاد مرتين الأولى في تمام الـ 6:45 صباحًا، والثانية في الـ 12 ظهرًا.

كما يتم عرض حلقات مسلسل ملف سري عبر قناة cbc العامة، في تمام الساعة 10:15 مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 5:45 صباحا و3:45 مساء اليوم التالي، ويعرض على cbc drama في تمام الساعة 6:20 مساء، ويعاد مرتين الأولى فى تمام الساعة 2:00 صباحا، والثانية 9:30 صباحا.

فيما يعرض عبر قناة dmc الفضائية، في تمام الساعة 11:50 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 10:30 صباحًا.

أما عبر قناة DMC Drama يعرض المسلسل يوميًا فى تمام الساعة 8:15 مساء، ويعاد مرتين الأولى فى تمام الساعة 6:30 صباحًا، والثانية 3:00 عصرًا.

فيما يعرض على قناة المحور فى تمام الثامنة مساء، على القناة الأولى يعرض يوميًا فى تمام الـ12:30 صباحًا.

كما يتم عرض المسلسل على منصة «WATCH IT» الرقمية التي ترفع شعار «رمضانك عندنا».