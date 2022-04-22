الجمعة 22 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس حكومة كتالونيا يتهم وكالة المخابرات الإسبانية بالتجسس

رئيس حكومة كتالونيا يتهم المخابرات الإسبانية بالتجسس

عملية تجسس
عملية تجسس

أعلن رئيس الحكومة الإقليمية في كاتالونيا تجميد العلاقات مع حكومة إسبانيا إثر "عملية تجسس سياسي ضخمة" نفذتها وكالة المخابرات الإسبانية ضد حركة استقلال المنطقة الشمالية الشرقية.

 

و حسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الأخبارية الفرنسية، قدم بير أراغون، أمثلة على ما قال إنها أساليب مستخدمة لاختراق هواتف عشرات المسئولين والنشطاء والمحامين الكتالونيين المنتخبين، وأضاف أنها "تعود بشكل لا لبس فيه إلى مركز المخابرات الوطني الإسباني".

 

و قال الزعيم اليساري إن المركز لم ينكر بعد شرائه برامج تجسس مثيرة للجدل من شركة "إن إس أو" الإسرائيلية.

 

و يعمل برنامج "بيجاسوس"، الذي انتجته الشركة للتسلل إلى الهواتف لجمع بياناتها ويحولها إلى أجهزة تجسس على أصحابها. ولتثبيته، يحتاج المستخدم عادة إلى الضغط على رابط داخل رسالة مستهدفة، على الرغم من عدم الحاجة إلى نقر ذلك الرابط في جميع الإصدارات.

 

و قال أراغون للمراسلين الأجانب في مدريد: "نحن على يقين من أن مركز المخابرات الوطني هو الذي قام بذلك، لأن مستوى المعلومات المستخدمة لاختراق الهواتف يشير إلى أن لديهم بيانات سابقة عن الأبرياء المستهدفين لم تكن معروفة علنا"، بما في ذلك أرقام الرحلات التي كانوا سيستقلونها.

 

ووصف ذلك بأنه "تجسس سياسي ضخم ذو دوافع سياسية".

 

يذكر أن مجلس الوزراء الكاتالوني السابق الذي مضى قدما في إجراء استفتاء غير قانوني على الاستقلال، أقيل وسُجن معظم أعضائه قبل العفو عنهم في نهاية المطاف. وفر ستة أشخاص من أعضاء المجلس من البلاد.

 

ولم تنكر الحكومة الإسبانية أو تؤكد استخدامها لبرنامج بيجاسوس أو غيره من برامج التجسس التي يصعب اكتشافها.

تجسس اسبانيه اسباني مخابرات الاسبانية الاسباني

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ المؤامرة على الوطن العربى على الشاشة

الأكثر قراءة

«افتحوا 3 مقابر»: جدة أشقاء البالطو الأبيض تكشف تفاصيل «مكالمة الموت»

أول ظهور لفتيات المترو: «السيدة شتمتنا وقالت سيبين جسمكم للرجالة تنهش فيه» (فيديو)

فرنسا تصدر مذكرة توقف دولية بحق كارلوس غصن لاختلاسه أموال شركة رينو

واشنطن: لن نشارك فى أى محاولات لفك الحصار عن أوكرانيا بالبحر الأسود

الاختيار 3 الحلقة 20.. تسريب للشاطر ومرسي يهاجمان عصام سلطان: «رشوة وانحرافات قوية»

اعرف موعد صرف معاشات شهر مايو 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الوصي الهاشمي وحقائق تؤكد حصانة القدس.. أمام اللجنة الوزارية العربية بعمان

محمد العسيري

فى جزيرة غمام.. من ذاق عرف

محمد المعتصم

المؤلفون فى الأرض «2» عبدالرحيم كمال.. الألفة

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو والسودان «٢-٢»

د. بهي الدين مرسي

«الرحبانية... تزوجا أنغام الغرب وأنجبا طرب الشرق»

ماجد حبته

حصاد توشكى الخير

محمد عبدالعزيز

إعلان.. إعلان.. إعلان

القس. رفعت فكرى

الغردقة.. والتلاحم الوطني

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد في القدس

ملك الأردن: يجب على إسرائيل احترام الوضع التاريخي والقانوني في الأقصى

فلسطين: إسرائيل تعمل على تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى