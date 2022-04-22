الجمعة 22 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تدعو مجلس الأمن للضغط على أوكرانيا وضمان حرية الملاحة البحرية

مجلس الأمن
مجلس الأمن

أعلن نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري تشوماكوف، أن كييف ترفض مقترحات موسكو لفتح ممرات إنسانية بحرية، داعيًا المجتمع الدولي للتأثير عليها لتحرير حركة السفن التجارية.

وقال "تشوماكوف" متحدثًا في مجلس الأمن: "ركزت جلسة (صيغة آريا) على الصراع والجوع.. مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية جوزيب بوريل قال إن الجانب الروسي يمنع تدفق صادرات القمح الأوكرانية إلى إفريقيا".

وأضاف: "خطر القصف والألغام البحرية من أوكرانيا، اعترف به الوفد الأوكراني لدى المنظمة البحرية الدولية".

وتابع: "الجانب الأوكراني لم يوافق أبدًا على مقترحاتنا للممرات الإنسانية البحرية.. كما أن منع السفن الروسية في الموانئ الأوروبية لا يساعد في حل مشاكل اليوم.. روسيا تتخذ جميع التدابير لضمان الملاحة التجارية في البحرين الأسود وآزوف والبحر المتوسط".

وقال: "ندعو المنظمة البحرية الدولية والمنظمات الدولية الأخرى والدول المعنية للعمل مع السلطات الأوكرانية لتنخرط في المفاوضات حول هذه القضية".

ولقاء "صيغة آريا" هو اجتماع غير رسمي لأعضاء مجلس الأمن الدولي يعقده عضو في مجلس الأمن الدولي.

وتسمح الاجتماعات للأفراد والمنظمات والجهات الفاعلة الدخول في حوار مباشر مع أعضاء مجلس الأمن الدولي في إطار شرعي وسري.

أمن روسيا أوكرانيا روسي مجلس الأمن ضغط الملاحة البحرية حرية الملاحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ المؤامرة على الوطن العربى على الشاشة

الأكثر قراءة

«افتحوا 3 مقابر»: جدة أشقاء البالطو الأبيض تكشف تفاصيل «مكالمة الموت»

أول ظهور لفتيات المترو: «السيدة شتمتنا وقالت سيبين جسمكم للرجالة تنهش فيه» (فيديو)

الاختيار 3 الحلقة 20.. تسريب للشاطر ومرسي يهاجمان عصام سلطان: «رشوة وانحرافات قوية»

«محارب يتمم صفقة الأسلحة».. تفاصيل الحلقة 20 من مسلسل «جزيرة غمام»

خريطة تحويلات مرورية بمحور المشير

اعرف موعد صرف معاشات شهر مايو 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الوصي الهاشمي وحقائق تؤكد حصانة القدس.. أمام اللجنة الوزارية العربية بعمان

محمد العسيري

فى جزيرة غمام.. من ذاق عرف

محمد المعتصم

المؤلفون فى الأرض «2» عبدالرحيم كمال.. الألفة

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو والسودان «٢-٢»

د. بهي الدين مرسي

«الرحبانية... تزوجا أنغام الغرب وأنجبا طرب الشرق»

ماجد حبته

حصاد توشكى الخير

محمد عبدالعزيز

إعلان.. إعلان.. إعلان

القس. رفعت فكرى

الغردقة.. والتلاحم الوطني

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد في القدس

ملك الأردن: يجب على إسرائيل احترام الوضع التاريخي والقانوني في الأقصى

فلسطين: إسرائيل تعمل على تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى