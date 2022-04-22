الجمعة 22 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 1006 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة للاستخدام الآدمى فى الغربية

لحوم غير صالحة
لحوم غير صالحة

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالغربية، من ضبط 1006 كيلو لحوم وأسماك "رنجة وهارنج"، ما بين غير صالحة للاستهلاك الأدمي ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر، مطروحة ومتداولة في الأسواق للبيع للمواطنين.

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 لجان تفتيشية


كان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، قد ترأس لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية و الإدارات البيطرية بمراكز المحافظة الثمانية، وإحكاما للرقابة البيطرية على الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، تنسيقا مع الجهات المعنية، في إطار استعدادات المديرية لاحتفالات المسيحيين وقرب حلول عيد القيامة المجيد وشم النسيم وكذا عيد الفطر المبارك.
 

وأسفر مرور اللجان عن ضبط 975 كيلو أسماك مدخنة "رنجة" وأسماك "هارنج" مجهولة المصدر والبيانات وجزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الأخر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك، و31 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ويشتبه في عدم صلاحيتها ومصنعات لحوم "سجق ، كبدة ،مفروم" مجهولة المصدر.
 

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 لجان تفتيشية

وتم التحفظ علي المضبوطات وتحريزها وسحب عينات منها لتحليلها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير 7 محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

 

كما تمكنت حملة مكبرة للعلاج الحر بمديرية الصحة بالغربية، بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، من ضبط مركز لعلاج السمنة والنحافة بنطاق ثاني طنطا، لقيامه ببيع أدوية للتخسيس مجهولة المصدر وتشكل خطورة على صحة الإنسان، وتم التحفظ على الأدوية.

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 لجان تفتيشية

كانت وردت معلومات وشكاوى، عن مركز رياضي شهير يبيع أدوية للتخسيس وأدوية أخرى مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة بمركز  شهير للتجميل " السمنة والنحافة" بحي ثاني طنطا.
 

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 لجان تفتيشية


ووجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إدارة العلاج الحر بشن حملة مكبرة مشتركة برئاسة الدكتور الهيثم عبد الحافظ مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، ضمت الدكتور أحمد الشيخ مفتش العلاج الحر  بالتفتيش وتم مراجعة كافه التراخيص ومدى صحتها، وضبط أدوية مجهولة المصدر تستخدم للتخسيس، والتحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة للتحقيق.

ضبط السينمائي كيلو لحوم واسماك غير صالح للإستخدام استخدام الآدمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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