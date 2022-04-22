الجمعة 22 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الحلقة الـ20 من «ملف سرى».. ماجد المصرى يخطف علاء مرسى

مسلسل ملف سري
مسلسل ملف سري

في المشهد الثاني من أحداث الحلقة الـ٢٠ من مسلسل  ملف سري، الذي تدور أحداثه في حرب يخوضها المستشار يحيى، والذي يجسد دوره الفنان هاني سلامة، ضد عائلة المالكي التي تعمل في تجارة غسيل الأموال، قرر يوسف المالكي، والذي يجسد دوره الفنان ماجد المصري، بخطف فتحي، والذي يلعب دوره المبدع الكبير علاء مرسي، خلال لقاءه مع المحامي شاكر، والذي يلعب دوره الفنان نضال الشافعي، شقيق المستشار يحيى.

مسلسل «ملف سري»

«ملف سري» بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي، وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار، ومحمد محمود عبد العزيز.

وتدور الأحداث حول المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذى يجسد دوره هاني سلامة، ويعتبر مثال الشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصري، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.

يعرض مسلسل ملف سري يوميًا على العديد من القنوات منها قناة «الحياة» في تمام الساعة 9 مساءً، ويعاد مرتين الأولى في تمام الـ 6:45 صباحًا، والثانية في الـ 12 ظهرًا.

كما يتم عرض حلقات مسلسل ملف سري عبر قناة cbc العامة، في تمام الساعة 10:15 مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 5:45 صباحا و3:45 مساء اليوم التالي، ويعرض على cbc drama في تمام الساعة 6:20 مساء، ويعاد مرتين الأولى فى تمام الساعة 2:00 صباحًا، والثانية 9:30 صباحًا.

فيما يعرض عبر قناة dmc الفضائية، في تمام الساعة 11:50 مساءًا، ويعاد في تمام الساعة 10:30 صباحًا.

أما عبر قناة DMC Drama يعرض المسلسل يوميًا فى تمام الساعة 8:15 مساء، ويعاد مرتين الأولى في تمام الساعة 6:30 صباحًا، والثانية 3:00 عصرًا.

فيما يعرض على قناة المحور فى تمام الثامنة مساء، على القناة الأولى يعرض يوميًا فى تمام الـ12:30 صباحًا.

كما يتم عرض المسلسل على منصة «WATCH IT» الرقمية التي ترفع شعار «رمضانك عندنا».

𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 مسلسل ملف سري الحلقة ٢٠ مسلسل ملف سرى أبطال مسلسل ملف سري محمد محمود عبد العزيز الفنان ماجد المصري محسن محيي الدين هاني سلامة نبيل عيسى دنيا عبد العزيز

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