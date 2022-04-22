«جزيرة غمام» الحلقة 20.. القرية اتقسمت وخلدون يتحدى الحاج عجمى

شهدت الحلقة العشرون من مسلسل جزيرة غمام، الكثير من الأحداث الشيقة، ومنها تقسيم القرية بواسطة البطلان والذي يقوم بدوره الفنان محمود البزاوي مع خلدون، وبين الحاج عجمي، وذلك بعدما اشتد الخلاف بينهم.

"دلوقتي نقدر نقول أن البطلان كبير جزيرة غمام البحرية.. وأنا أول واحد هبوس ايده".. بهذه الكلمات وجه حخلدون حديثه لأهل القرية، بعد تنصيب البطلان كبير للجزء البحري من الجزيرة.

وفي مشهد أخر وقف الحاج عجمي أمام البطلان وخلدون قائلًا:"أنت مش راجل وعيل خسيس، قسمتوا البلد نصين" ليرد البطلان:" أنا هرد عليك بطريقتي يا عجمي".

وتابع الحاج عجمي حديثه قائلًا: "هديك مهلة تجيابها جمايل.. وألا قسما بالله اعبقك عريان ملط" وهنا اقتطع الحديث خلدون قائلًا: "اللي عايز يعمل يعمل مش كلام" ليرد العجمي قائلًا: "نفسك أنت بس مش هنولهلك".

الشيخ محارب يصطدم بالحاج عجمي

"عجمي عايز راجل يمشيه على كيفه".. بهذا الجملة انتفض الشيخ محارب من مجلسه ووجه حديثه لأهل القرية المتواجد بالمناظرة مع الشيخ عرفات في الحلقة السابقة، قائلًا: "اللي عايز طريق الحق وشرع ربنا يجي معايا وفي صفه.. أما اللي عايز المزاج هو حر".

على الفور رد الحاج عجمي والذي يجسد دوره الفنان رياض الخولي، قائلًا: "دي فتنة يأهل الجزيرة، وكل واحد فيهم محضر الكلام الي بيقولة"، ليرد الشيخ عرفات: "دي الزوبعة اللي حذر منها الشيخ مدين، قال قبلها هتكثر الفتن وتنتشر شياطين الأنس".

مسلسل «جزيرة غمام» يشارك فى بطولته بجانب مى عزالدين، عدد كبير من النجوم، على رأسهم طارق لطفى، فتحى عبدالوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، عبدالعزيز مخيون، وفاء عامر، محمود البزاوي، محمد جمعة، هبة عبدالغني، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

ويعرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عزالدين ، على قناة الحياة، في تمام الساعة 10.30 مساءً، وحلقة الإعادة الساعة 2:15 صباحًا يوميًا.