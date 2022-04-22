الدفاع الأمريكية: واشنطن تعمل مع حلفائها لتدعيم قدرات أوكرانيا العسكرية

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، أن واشنطن تعمل مع حلفائها وشركائها لتدعيم قدرات أوكرانيا العسكرية في مواجهة الحرب الروسية.

وكشف المتحدث باسم الدفاع الأمريكية في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" ، أن وزير الدفاع لويد أوستن سيشرف على اجتماع لوزراء دفاع عدد من الحلفاء والشركاء للتنسيق بشأن دعم قدرات أوكرانيا الدفاعية.

وأعلن أن الولايات المتحدة ستوفر للأوكرانيين مزيدًا من قطع المدفعية التي يحتاجونها لمواجهة الهجوم الروسي في الشرق.