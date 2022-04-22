الجمعة 22 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدفاع الأمريكية: واشنطن تعمل مع حلفائها لتدعيم قدرات أوكرانيا العسكرية

جون كيربي
جون كيربي

 أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، أن واشنطن تعمل مع حلفائها وشركائها لتدعيم قدرات أوكرانيا العسكرية في مواجهة الحرب الروسية.
وكشف المتحدث باسم الدفاع الأمريكية في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" ، أن وزير الدفاع لويد أوستن سيشرف على اجتماع لوزراء دفاع عدد من الحلفاء والشركاء للتنسيق بشأن دعم قدرات أوكرانيا الدفاعية.
وأعلن أن الولايات المتحدة ستوفر للأوكرانيين مزيدًا من قطع المدفعية التي يحتاجونها لمواجهة الهجوم الروسي في الشرق.

أوكرانيا العسكري روسية الولايات المتحدة روسي وزارة الدفاع الأمريكية الدفاع الأمريكية

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