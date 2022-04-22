«جزيرة غمام» الحلقة 20.. الشيخ عرفات يعترف بسره للعايقة وخلدون

خطف مسلسل جزيرة غمام الأنظار في حلقته الـ 20، كعادته خاصة بعد مناظرة الشيخ عرفات والذي يقوم بدوره النجم أحمد أمين في حلقة الأمس.

وتضمنت الحلقة الـ20 من المسلسل، حوار بين العايقة والتي تقوم بدورها النجمة مي عز الدين، والشيخ عرفات، مع تواجد خلدون، والذي يجسد دوره النجم طارق لطفي.

"يا مرحب يا مرحب بالعاشق" كان هذا رد خلدون، عندما سمع الشيخ عرفات ينادي على العايقة، حيث وجه حديثه له قائلًا: "جاي تنادم على مراتي في انصاص الليالي عيني عينك"، ليرد الشيخ عرفات: "مش مراتك ولا يمكن تكون.. هما كلمتين وهمشي".

الشيخ عرفات: السر بتاعي "أن كله منه"

وجه الشيخ عرفات حديثه للعايقة قائلًا: "مش كنتي عايزة تعرفي السر.. أنا هقول عادي" ردت العايقة: "ومقولتش ليه وأنا عندك امبارح".

تابع حديثه قائلًا: "كله منه.. هو الي بيداوي ويجرح، هو الي يمنع ويعطي، هو الي يسكنك الجنة ويخرجك منها، هو ربنا الحنان المنان".

حوار الشيخ عرفات.. يتصدر منصات التواصل الاجتماعي

وكان الشيخ عرفات قد وجه حديثه لأهل الجزيرة في حلقة أمس قائلًا: “أنا أجهل وأقل واحد فيكم.. كبير الجزية طلب مني أكون شيخ القرية وأنا قولتله أنا مش شيخ والي قلبي هيشور عليا بيه هقوله، أنا معرفش حاجة.. كل الي اعرفه أن الي يحب ربنا.. ربنا يحبه، وأن فلوس الجامع الفقير أولى بيها”.

"القلب له وضوء زي ما الرجلين واليدين والرأس.. واللي ينفع الناس هو الي يخدمهم ويبقي تحتيهم مش فوقيهم".

وتابع الشيخ عرفات في المشهد الذي انتشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي قائلًا: "اللي ينصح الناس بالفقر وهو غني يبقي شيطان.. والي شاغل نفسه بالناس يبقي ناقص ادب.. ربنا رحيم هو الحنان والمنان.. هو الي بيهدي العاصي ويغفر للمذنبين وأنا أولهم".

ويعرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عزالدين ، على قناة الحياة، في تمام الساعة 10.30 مساءً، وحلقة الإعادة الساعة 2:15 صباحًا يوميًا.