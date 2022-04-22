الجمعة 22 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

العراق يدعو دول الجوار إلى الابتعاد عن العمليات العسكرية المؤثرة على العلاقات الثنائية

العراق يدعو دول الجوار إلى الابتعاد عن العمليات العسكرية المؤثرة على العلاقات

فؤاد حسين
فؤاد حسين

 دعا وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، دول الجوار إلى الابتعاد عن الأعمال العسكرية التي تؤثر على طبيعة العلاقات الثنائية الودية.


ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان المكتب الاعلامي لوزير الخارجية القول إن ذلك جاء خلال لقاء الوزير العراقى مع السفير فيليب فاندين بولك سفير مملكة بلجيكا المعتمد لدى جمهورية العراق والمقيم في عمان، حيث جرى بحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية وأهمية تعزيزها تكريسا آفاق التعاون المستقبليّة.


وأكد الجانبان - بحسب البيان - أهمية إقامة تمثيل دبلوماسي لبلجيكا في بغداد وقيامها بدور أكبر في عملية إعادة البناء في العراق، كما بحثا أخر تطورات الحرب في أوكرانيا ومساعي الوساطة من قبل الدول العربية، وأهمية إيجاد حل سلمي للأزمة والإسراع في وقف إطلاق النار.
 

ودعا حسين، "دول الجوار إلى احترام مبادئ حسن الجوار والابتعاد عن الأعمال العسكرية التي تؤثر على طبيعة العلاقات الثنائية الودية"، مؤكداً أنَّ "العراق يلتزم بعلاقات جيدة مع دول الجوار".

 

الاعلام الولايات المتحدة داعش بغداد العسكري وزير الخارجية بيع دبلوماسي

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